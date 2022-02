Cât de des trebuie să mergi la medicul cardiolog?

Fiecare dintre noi își dorește o stare bună de sănătate de când suntem copii și până la bătrânețe. Având grijă de corpul nostru și fiind atenți la orice simptom, putem identifica din timp cele mai multe afecțiuni. Iată când ar trebui să mergi la medicul cardiolog.

La indicația medicului de familie

Imediat ce ai dureri, palpitații sau disconfort în piept

În funcție de istoricul familiei

Dacă ai un colesterol ridicat

Mergi o dată pe an la medicul de familie pentru un control de rutină. Dacă acesta consideră că ai nevoie de analize suplimentare, nu le amâna, mai ales dacă te trimite la un medic cardiolog După vârsta de 40 de ani, atât bărbații, cât și femeii ar trebui să își măsoare cel puțin o dată pe an tensiunea arterială. Electrocardiograma este de asemenea importantă începând cu această vârstă, fiind o investigație care monitorizează bătăile inimii.Nu ignora aceste simptome, ci fă-i o vizită cât mai curând medicului specialist. Chiar dacă a trecut ceva timp de când ai simțit o durere sau un disconfort, cauza nu a dispărut doar pentru că simptomul nu s-a repetat.Atenție, dacă durerea se prelungește peste 20 de minute și este însoțită de transpirații, sugerează apariția unui infarct de miocard. În această situație trebuie să mergi de urgență la cardiolog.Din păcate, dacă rudele de gradul 1 (părinții sau frații) suferă sau au suferit de boli cardiovasculare, există riscul să dezvolți și tu.Află istoricul medical al familiei și, dacă e cazul, programează-ți controale de specialitate. Nu uita, cele mai multe boli pot fi identificate din faza incipientă, când simptomele încă nu au apărut. În plus, chiar dacă în acest moment ești complet sănătos, medicul îți poate explica ce semne trebuie să urmărești de-a lungul vieții.Colesterolul total normal este considerat cel sub 190 mg/dl. LDL-colesterol, numit și „colesterolul rău” ar trebui să se afle sub 100 mg/dl, în timp ce HDL-colesterol, „cel bun” este normal la peste 40 mg/dl la bărbați și peste 45 mg/dl la femei. Dacă valorile sunt prea crescute (în cazul celui total și a celui rău) sau prea scăzute (la cel bun), ar trebui să consulți un medic cardiolog.În cazul hipertensiunii arterialeValorile normale ale tensiunii arteriale se află sub 140/90 mmHg, indiferent de sex sau vârstă. Hipertensiunea se definește printr-o valoare mai mare.Factorii de risc pentru această afecțiune includ:fumatul;glicemia peste 102-125 mg/dl;circumferința abdominală mai mare de 102 cm la bărbați și mai mare de 88 cm la femei;dislipidemia: colesterol peste 190 mg/dl sau trigliceride peste 150mg/dl;vârsta: peste 55 de ani la bărbați și peste 65 de ani la femeiDacă suferi de obezitateExcesul de greutate și obezitate sunt legate de mai mulți factori care cresc riscul de apariție al afecțiunilor cardiovasculare. De la hipertensiune arterială și insuficiență cardiacă la boală coronariană și accident vascular cerebral, toate acestea pot fi cauzate direct de obezitate.Se consideră obezitate un indice de masă corporală (IMC) mai mare de 30 kg/m². IMC = greutate/înălțime².Consultațiile cardiologice au o importanță deosebită, inima fiind cel mai important organ al nostru. Ține cont de recomandările din acest articol și nu amâna vizitele de specialitate.