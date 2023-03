Ce alimente se potrivesc cu vinul rose

In mod obisnuit ne gandim la vin din perspectiva distinctiei dintre alb si rosu. Exista insa si culoarea intermediara numita rose, care se obtine prin indepartarea cojilor de strugure dupa o anumita perioada de fermentatie. Coaja bobului contine pigmentul responsabil pentru culoarea vinului, astfel ca indepartarea sa timpurie face ca vinul sa pastreze o nuanta mai deschisa.

Somon si alti pesti cu carnea densa

Preparate asiatice si libaneze

Carne de rata

Salate cu branzeturi si fructe

Pizza vegetariana

Coaja este responsabila insa si pentru anumite caracteristici de gust si arome, de aceea vinurile rose au caracteristici unice. Ele nu sunt la fel de grele ca cele rosii sau lejere ca cele albe, astfel ca trebuie sa le asociezi doar cu anumite alimente.Daca alegi un vin rose de la Nitelashop.ro sau de la alt magazin, ia in calcul consumarea sa alaturi de un preparat din somon sau alt peste cu carnea densa. Somonul este un peste cu carne aromata si colorata. Gustul dulceag si consistenta il fac potrivit pentru asocierea cu vinuri rose. Somonul la gratar este reteta care merge cel mai bine cu vinurile rose. Il poti prepara insa si in stil provensal (la cuptor, cu ierburi aromatice), prajit sau intr-o salata cu diferite tipuri de branza de capra.Un alt peste care se potriveste foarte bine cu vinul rose este tonul. Pentru ca are fibre dense, carnea sa se aseamana cu carnea rosie, dar pastreaza lejeritatea si notele de gust specifice pestelui. Tonul fript sau gatit la cuptor ori prajit este un adevarat deliciu daca alegi din cramele Recas vinul rose din domeniile Recas la 0.75 l Nu suntem obisnuiti sa asociem vinurile rose cu preparatele asiatice, dar adevarul este ca se potrivesc foarte bine. Preparatele picante ale Asiei au o bogatie de gusturi si o finete care merg foarte cu lejeritatea vinului rose. Preparatele Orientului Mijlociu sunt cele mai indicate pentru consumul alaturi de un vin rose Muse Night Recas sau un alt vin rose de intensitate medie si structura minerala si eleganta.Couscous, o mancare din granule grau dur specifica nordului Africii, are arome pe care vinul rose le pune in valoare. Couscous se serveste in mod traditional cu legume, tocana sau friptura de miel sau pui. Humusul este, de asemenea, o mancare cu origini orientale care merge cu vin rose. In ambele cazuri, se recomanda vinuri rose acide si fructate.Carnea de rata este tipul de aliment care nu te lasa indiferent. Are o textura puternica si un gust specific pregnant. Carnea de rata se foloseste pentru multe preparate, de la salate la fripturi pe varza sau retete cu portocale. Vinurile rose sunt ideale alaturi de carnea de rata, daca alegi soiuri acide. Motivul este ca rata este grasa in comparatie cu alte pasari. Notele de coacaze, cirese, ardei verde si piper ale rose-urilor obtinute din Sauvignon acompaniaza perfect carnea de rata.Branzeturile moi, ca Brie sau Chevre se potrivesc cu un vin rose. Cand le incluzi intr-o salata, asocierea este si mai potrivita. Frunzele de laptuca, plantele aromatice, sucul de rodii si uleiul de masline sunt ingrediente care completeaza notele fructate ale vinului.Pizza vegetariana este un preparat pe care cei care evita carnea il consuma deseori cand ies cu prietenii in oras. Daca nu stii cu ce o sa asociezi, afla ca vinurile rose sunt cele mai potrivite. Blatul crocant, maslinele, ciupercile si feliile de ardei gras au o savoare complementara notelor de gust din vinul rose.Vinul rose este un produs vinicol unic, care merita consumat cu alimente de calitate si preparate pline de savoare.