Ce modele de cercei se potrivesc în ţinutele de seară?

Ţinutele de seară sunt unele elegante şi care necesită mai multă atenţie, din acest motiv. Unul dintre lucrurile care fac diferenţa între un look banal şi unul spectaculos este alegerea bijuteriilor potrivite. Dintre toate accesoriile, cerceii sunt, în acest caz, cei care dau un plus de farmec, strălucire şi rafinament, dacă sunt aleşi cei potriviţi.

Cercei din aur şi diamant - pentru femeile care iubesc eleganta şi rafinamentul

Cercei cu lanţ - pentru că orice femeie merită să se pună în valoare

Cercei cu perle - pentru o elegantă clasică

Iată care ar fi cele mai recomandate modele pentru ţinutele specifice evenimentelor de seară:Fiecare femeie ar trebui să investească într-o pereche de cercei din aur şi diamant. De ce? Pentru că aceştia reprezintă eleganta absolută, complimentând fiecare ţinută şi, implicit, aducând un mare plus de rafinament oricărei femei. Pe piaţa se pot găsi diverse modele, pentru toate preferinţele, iar, contrar aşteptărilor că o astfel de pereche de cercei ar fi foarte scumpă, există şi produse avantajoase ca preţ, care se pot încadra uşor şi în bugetul unei persoane care câştigă un salariu mediu sau chiar minim pe economie.Acest model de cercei cu lanţ este o opţiune interesantă pentru rochiile lungi , negre sau în alte nuanţe. Avantajul lor este că pun în evidenţă un gât frumos, dar şi un decolteu îndrăzneţ. Se potrivesc la fel de bine şi în cazul rochiilor la baza gâtului, iar de multe ori fac să nu mai fie nevoie de alte accesorii (colier sau accesorii pentru păr). Cerceii cu lanţ sunt mai puţin pretenţioşi decât cei cu diamante, astfel că pot fi purtaţi şi în timpul zilei, la birou, în oraş sau la orice eveniment, potrivindu-se şi cu rochiile de zi, fuste, blugi şi cămăşi elegante.Pe lângă modelele deja menţionate , cerceii cu perla sunt şi ei unii demn de menţionat pentru ţinutele de seară, mai ales că sunt un model care nu se demodează niciodată, făcând parte din colecţia accesoriilor clasice. Se pot alege cercei de aur cu perla şi în cazul unui costum elegant, alcătuit fie din fusta creion şi sacou, fie din pantalon scurt/lung şi sacou. O altă combinaţie de efect este aceea între little black dress şi perle, iar dacă rochia este de dantelă, mătase sau voal, cu atât mai bine, pentru că aceste materiale se potrivesc cel mai bine cu perlele.În concluzie, cu perechea potrivită de cercei preţioşi, orice femeie va fi mai elegantă şi mai atrăgătoare. Cerceii sunt un accesoriu de nelipsit din garderoba, iar alegerea lor în funcţie de evenimentul la care vor fi purtaţi ar trebui să fie principalul criteriu pentru un look desăvârşit.Cerceii trebuie să se potrivească ţinutei şi să o completeze într-un mod fericit. Conform celor de la Discount.ro, aceste bijuterii au capacitatea de a evidenţia anumite trăsături, astfel că ar trebui să există o preocupare deosebită a femeilor în a-şi găsi acele modele care le avantajează cel mai mult, în funcţie de forma feţei şi de stilul pe care îl adopta.