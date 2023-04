Ce poți face dacă îți cade părul?

Căderea părului este un fenomen deloc plăcut, care poate avea un impact emoțional extrem de puternic. Un număr mare de persoane se confruntă cu o astfel de problemă, care uneori poate fi dificil de combătut. Dacă și tu ai observat cum podoaba ta capilară nu mai este la fel de bogată, iată ce ar trebui să faci.

Simptomele căderii părului

De ce cade părul?

Utilizarea unor produse speciale

Îngrijirea părului, un subiect important

Un stil de viață sănătos este întotdeauna recomandat

În medie, un om pierde în jur de 100 de fire de păr pe zi, iar acest lucru este perfect normal. Însă, în momentul în care acest număr crește și începi să observi mai multe fire căzute la duș, pe pernă sau care rămân pe perie sau pe haine, este posibil să ai de-a face cu o problemă. Acest fenomen devine vizibil și în momentul în care podoaba capilară începe să se rărească. Poate fi vorba fie de o rărire generală, fie de pierderea firelor după un anumit tipar, în anumite zone ale scalpului, precum tâmplele, creștetul capului sau retragerea liniei părului.De multe ori, căderea părului are cauze genetice, în cazul afecțiunii numite alopecie androgenetică. Aceasta poate apărea atât la bărbați, cât și la femei, și se manifestă odată cu înaintarea în vârstă, însă uneori poate apărea și mai devreme. Părul cade după anumite tipare predictibile, iar pierderea este permanentă. Alteori, poate fi vorba de anumite afecțiuni care duc la căderea părului, alopecia areata fiind una dintre acestea.Însă, putem vorbi și despre pierderi temporare ale firelor de păr. Ele pot apărea pe fond hormonal, căderea părului fiind uneori întâlnită în timpul sau după sarcină, deoarece corpul este supus unor schimbări majore și poate suferi un grad ridicat de stres. Acest tip de stres poate include și o afecțiune mai serioasă, o intervenție chirurgicală, un accident sau un șoc fizic sau emoțional. Deseori, chiar noi putem fi responsabili pentru pierderea părului. Coafurile foarte strânse, care pun foarte multă presiune pe firul de păr, duc la slăbirea și la căderea acestuia.Pentru a contribui la reducerea simptomelor căderii părului și a îmbunătăți aspectul podoabei tale capilare, poți încerca o serie de produse dedicate, precum cele din gama Dercos . Acestea conțin o serie de ingrediente active care susțin sănătatea părului și i-ar putea favoriza creșterea. Însă, este important de reținut că rezultatele nu sunt întotdeauna garantate. Este recomandat să discuți cu un specialist despre cele mai bune recomandări pentru tine și despre rezultatele la care te poți aștepta.Pentru a limita pierderea unui număr prea mare de fire de păr sau a evita complet acest fenomen, va trebui să acorzi atenție îngrijirii părului. Folosește întotdeauna șampoane și balsamuri potrivite tipului tău de păr, care conțin ingrediente ce susțin sănătatea podoabei capilare și servesc nevoile specifice ale părului tău. Căldura contribuie la deteriorarea firului de păr, așadar asigură-te că nu folosești apă foarte fierbinte în timpul băilor și dușurilor.Ai grijă la modul în care îți coafezi părul. Instrumentele precum uscătorul, placa sau ondulatorul nu sunt foarte benefice pentru sănătatea firului de păr. Dacă, totuși, nu poți să le eviți complet, asigură-te că setezi o temperatură cât mai scăzută. Încearcă să stai departe și de coafurile prea strânse, dar și de vopsele, decoloranți sau alte proceduri chimice.Nu în ultimul rând, ar trebui să ții cont și de un ultim sfat simplu, dar care deseori este omis. Părul ar trebui periat zilnic. Dacă acesta nu este periat regulat și devine încurcat, este mult mai ușor pentru firele de păr să se rupă. În timpul periajului, vor cădea acele fire de păr care au ajuns la finalul ciclului de viață, fire care trebuie pierdute, pentru ca cele noi să poată crește.Un stil de viață sănătos poate juca un rol important în prevenirea căderii părului. Consumul unei diete echilibrate, bogate în vitamine și minerale, este recomandat pentru a evita deficiențele nutriționale care ar putea contribui la pierderea părului. În plus, vitaminele B, C și D pot fi deosebit de utile pentru a menține sănătatea scalpului și părului. Asigură-te și că te odihnești suficient și că gestionezi cât mai bine stresul din viața ta.Căderea părului este o problemă destul de comună, întâlnită la persoane de toate vârstele. Anumite sfaturi de îngrijire, precum și utilizarea unor produse speciale, te-ar putea ajuta să faci față mai ușor simptomelor. Însă, indiferent de severitatea pierderilor, este important să discuți cu un specialist. Acesta va putea identifica în mod corect cauza și îți va recomanda cele mai bune tehnici la care să apelezi.