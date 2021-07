Ce rochii sunt de efect in aceasta vara?

Rochiile sunt articole vestimentare feminine care imbogatesc orice garderoba. Sunt solutiile perfecte pentru orice tip de tinuta, de la cele sport, la cele office, urbane si elegante. Este clar, cand vorbim de rochii spunem feminitate, confort, eleganta, rafinament.

Rochii lungi ceremoniale

Rochii scurte negre

Rochie din piele

Pentru ca sunt atat de apreciate ne-am propus sa descoperim care sunt tipurile care completeaza orice tinuta moderna in aceasta vara.Fie ca vrei sa mergi la o nunta, la o aniversate, o petrecere de cocktail sau o iesire in oras daca alegi rochii lungi esti inspirata! Acestea au o eleganta aparte, ce cu greu poate fi egalata de alte articole vestimentare. Daca-ti doresti tinute efervescente poti miza pe rochii in nuante dinamice, imbogatite cu broderii si voaluri. Asimetriile sunt elemente deosebite care fac ca o astfel de piesa sa nu fie trecuta cu vederea. Fie ca selectezi o rochie cu decupaje ample in zona spatelui sau una cu despicatura ampla ori trena cocheta, ai certitudinea ca tinuta va fi una de senzatie. Outfiturile cu rochii lungi pot fi completate in mod elegant cu sandale cu barete delicate si bijuterii minimaliste.Din garderoba unei femei moderne nu trebuie sa lipseasca camasa alba si rochia neagra. Aceste doua piese sunt clasice, atemporale si reusesc sa faca fata provocarilor timpului. Pentru ca vorbim de rochii scurte negre amintim ca si in acest an se poarta variantele minimaliste, care pun in valoare feminitatea. Rochiile scurte negre nu sunt doar de impact, dar sunt si comode si versatile. Poti purta rochii negre, cu pantofi stiletto la petrecerile de cocktail, sau cu balerini comozi la o sesiune de teatru. Rochia neagra cu un sacou supradimensionat si o pereche de pantofi T-bar reprezinta solutia potrivita pentru o zi la birou. rochie din piele este o achizitie, o piesa incendiara care furnizeaza o doza ridicata de incredere celei are o poarta. Pe langa aspectul nonconformist pe care il asigura, se simte placuta si ajuta la realizarea unor tinute urbane puternice cu personalitate.