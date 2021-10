Ce trebuie să știi dacă vrei să-ți cumperi un aparat de purificare a aerului

În cazul în care îți dorești un aer mai curat în locuința ta, atunci cu siguranță e nevoie să îți cumperi un aparat de purificare a aerului. Descoperă 10 lucruri pe care trebuie să le știi atunci când vrei să faci achiziția!

Fii atent la tipurile de particule purificate

Ține cont de buget

Verifică nivelul de zgomot generat

Interesează-te dacă aparatul are trepte de viteză

Verifică certificarea HEPA

Interesează-te de consumabile

Află dacă aparatul este dotat cu senzori

Fii atent la consumul de energie

Ia în considerare funcțiile smart

Aparatele de purificare a aerului pot avea filtre pentru diverse particule. Printre acestea se numără alergenii, praful, virușii și bacteriile, microorganismele și polenul. Este important sa verifici și în ce proporție sunt filtrate aceste particule. Cu cât mai mare, cu atât mai bine!Dacă un aparat de purificare a aerului care este dotat cu mai multe trepte de viteză, senzori care detectează calitatea aerului și funcții smart, atunci cu siguranță va fi mai costisitor. Cu toate acestea, un preț mai mic nu înseamnă întotdeauna un rabat de la calitate. Poți beneficia, spre exemplu, de promoții al purificatoare de aer Daikin Uneori e posibil să nu suporți nici ticăitul unui ceas de masă, însă un aparat de filtrare a aerului poate genera un zgomot de până la 30-35 de decibeli. În cazul în care dorești să ții aparatul pornit pe timpul nopții în dormitor, atunci e indicat să optezi pentru un aparat cât mai silențios.Nivelul de zgomot produs este direct proporțional cu viteza de curățare a aerului. Pe timpul zilei, cu siguranță nu te va deranja o viteză de filtrare mai mare, însă pe timpul nopții este bine să reduci viteza de filtrare pentru a putea dormi liniștit. Dacă îți dorești să poți ajusta viteza de curățare a aerului în funcție de context și de nevoile tale, atunci investește într-un model care are mai multe trepte de viteză.Fii atent la volumul de aer purificatAlege aparatul de purificare a aerului în funcție de dimensiunea încăperii în care va fi amplasat. Fii atent, așadar, la volumul de aer purificat! În cazul în care ai achiziționat un aparat de aer condiționat, principiul este același. Verifică numărul de metri cubi de aer pe care aparatul îi poate filtra pe oră și care este suprafața maximă recomandată a camerei.Acronimul HEPA stă pentru „High Efficiency Particulate Air”. În Uniunea Europeană, dacă un filtru se clasifică drept HEPA, acesta are nevoie să oprească peste 99,97% dintre particulele mai mari de 0,3 microni în diametru. Ferește-te să achiziționezi un aparat de purificare a aerului pe care scrie „tip HEPA” sau „compatibil HEPA” și caută dovada certificării în manualul de întrebuințare.Pe lângă investiția inițială într-un aparat de purificare a aerului, e posibil să trebuiască să achiziționezi și consumabile. Unele filtre pot fi spălate, iar altele trebuie schimbate complet, așa cum se întâmplă și în cazul filtrelor de aer din autovehicule. În cazul decizi că vrei să alegi un aparat ale cărui filtre e nevoie să fie înlocuite, atunci este neapărat necesar ca modelul să te avertizeze atunci când vine momentul să îl schimbi.Dacă îți dorești să știi precis în orice moment care este calitatea aerului din interiorul locuinței tale, atunci îți recomandăm să alegi un aparat cu senzori. Senzorii măsoară numai cantitatea de particule de pe o anumită dimensiune în suspensie, așadar nu sunt întotdeauna exacți. De aceea este bine să nu te alarmezi în cazul în care aparatul indică valori îndoielnice.Un aparat de filtrare a aerului stă aproape permanent în priză, așadar este recomandat să iei în calcul consumul de energie. Modelele pasive sunt mai economice, însă e bine să iei în calcul faptul că acestea filtrează aerul prin convecție, fiind așadar mai puțin eficiente.Dacă-ți dorești să poți porni și opri aparatul de filtrare a aerului printr-o simplă accesare a telefonului mobil, chiar și atunci când nu te afli acasă, atunci este important să afli dacă modelul are funcții smart. Nu doar atât, dar vei putea verifica în timp real în aplicație care sunt parametrii aerului în momentul respectiv.Oricare ar fi nevoile tale și ale familiei tale, acum știi cum să te orientezi pentru a cumpăra aparatul de filtrare a aerului potrivit. Alege înțelept și bucură-te de un aer mai curat în interiorul locuinței tale!