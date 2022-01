Cele mai bune materiale pentru pictura. 5 produse recomandate si sfaturi pentru achizitie

Daca ti-ai descoperit recent pasiunea pentru pictura si vrei sa-ti dezvolti aptitudinile in acest domeniu, primul pas este achizitionarea unor materiale esentiale. Gama de materiale cu care lucreaza un pictor consacrat este foarte complexa, insa mai intai va trebui sa deprinzi tehnicile de baza si sa-ti alegi stilul de lucru care crezi ca ti se potriveste.

Vopseluri

Suportul pentru lucrari

Pensule

Creioane grafice

Paleta pentru culori

In cele ce urmeaza, noi iti spunem care sunt materialele de baza de care are nevoie orice pictor si iti aratam cum sa le alegi pe cele mai bune.Trebuie precizat din capul locului ca in pictura sunt folosite mai multe tipuri de vopseluri, iar principalele categorii sunt acuarelele, vopselurile in ulei si cele acrilice. Fiecare tip de vopseluri necesita anumite tehnici de pictura, iar daca esti incepator iti recomandam sa incerci mai intai cu acuarelele si cu vopselurile acrilice.Diferenta dintre tipurile de vopseluri este data de pigmentii si liantii care le alcatuiesc. Pigmentii sunt ingrediente solide, care dau culoarea vopselei, iar liantii sunt componente lichide, care se amesteca cu pigmentii si rezulta in final vopselurile.Am fi putut spune simplu „panze”, insa am evitat acest termen pentru ca pictura se realizeaza si pe altfel de suporturi, cum ar fi hartia, cartonul, sticla, lemnul sau chiar piatra. Ce-i drept, pictura pe panza este cea mai populara, insa asta nu inseamna ca trebuie sa alegi neaparat acest material, daca te simti atras de altceva.Trebuie sa stii ca hartia este suportul ideal pentru picturile in acuarele si in acrilice, pe cand panza este recomandata celor care picteaza in acrilice si in ulei. De asemenea si pictura pe sticla este foarte populara, in acest caz fiind utilizate culorile acrilice si tempera.Daca iti inchipuiai ca este suficienta o singura pensula pentru a putea sa pictezi, te inselai amarnic, pentru ca, in realitate, ai nevoie de un set de pensule. In ceea ce priveste forma acestora, nu trebuie sa-ti lipseasca pensulele rotunde si celelate. Primele sunt folosite pentru a desena linii rotunjite si detalii mai amanuntite, pe cand celelalte sunt folosite pentru a colora spatii mai largi si a realiza fundaluri.De asemenea, exista pensule din par sintetic si pensule din par natural. Pentru inceput, iti recomandam pensulele din par sintetic, pana cand vei deprinde anumite tehnici si vei putea trece la pensulele din par natural, care se impart si ele in mai multe categorii.Chiar daca un pictor manuieste cu precadere pensula, are nevoie si de creioane pentru a trasa contururi fine si pentru a face schite. Asta pentru ca o pictura nu se incepe direct pe panza, ci este precedata de o serie de schite in care pictorul exerseaza diferite forme si desene pentru a gasi varianta perfecta care va fi transpusa „pe curat”.Iti recomandam sa folosesti un set de creioane grafice, care contine mai multe creioane cu mine de grosimi diferite. De asemenea, exista creioane grafice incadrate in categoria B - care traseaza linii mai negre si mai intense – si creioane din categoria H – care lasa urme mai discrete.Este un instrument care te ajuta sa amesteci culorile pentru a obtine nuantele dorite. Daca pictezi cu vopseluri acrilice, trebuie sa folosesti o paleta din plastic, de culoare alba, pentru ca aceste vopseluri sunt usor absorbite pe suprafetele poroase pe care sunt aplicate. Plasticul nu absoarbe vopseaua, iar culoarea alba a paletei te ajuta sa obtii nuantele pe care ti le doresti, fara a influenta cromatica.Daca pictezi in ulei, poti folosi o paleta din lemn, care este mai practica si mai rezistenta decat cea din plastic.Poti gasi toate aceste materiale la orice magazin de pictura in Bucuresti, dar si din intreaga tara.