Cele mai cool accesorii pe care orice femeie ar trebui să le aibă în garderoba de toamnă

Se spune că trendurile trec, dar stilul rămâne, ceea ce este, în esenţă, adevărat. Cu toate acestea, în fiecare sezon tendințele propuse de marile case de modă surprind acel inefabil air du temps, adică spiritul momentului. Dacă vrei să fii la modă, dar în acelaşi timp fidelă unui stil elegant, atemporal, iată ce nu ar trebui să-ţi lipsească din garderobă în această toamnă.

Chiar dacă vremea se menţine plăcută şi amintirea verii încă nu s-a estompat, tendinţele de toamnă sunt deja aici! Ţine seamă de sfaturile de mai sus, dar nu uita să treci totul prin filtrul stilului tău personal!

Geanta hobo a revenit în atenţia celor mai renumite case de modă. Designul său clasic o face perfectă pentru doamnele care preferă un stil conservator, dar şi pentru cele care caută o geantă versatilă, potrivită atât la birou, cât şi pentru timpul liber. Poţi alege un model mai structurat, din piele, în culori clasice, perfect pentru ţinutele tale elegante, sau unul mai sport şi mai încăpător, din textil sau piele întoarsă, pentru ieşirile în oraş sau la cumpărături.Odată cu trecerea la un nou anotimp, vine momentul să faci o schimbare şi în ceea ce priveşte parfumul. Dacă vara sunt mai potrivite aromele fresh, solare, toamna te poţi orienta spre parfumuri mai puternice, mai luxoase. De exemplu, Born in Roma de laeste un parfum seducător, care îmbină aromele feminine de iasomie cu cele lemnoase, perfect pentru zilele de toamnă. Chiar dacă nu este mereu perceput ca atare, parfumul este acel accesoriu final fără de care nicio ţinută, oricât de sofisticată, nu este completă.Diafane şi feminine, eşarfele de mătase nu ar trebui, de fapt, să lipsească din garderoba niciunei femei indiferent de sezon. Este dificil să găseşti un accesoriu mai versatil. O eşarfă de mătase poate adăuga o pată de culoare pe un trenci bej clasic, poate da farmec unei rochii negre office şi arată minunat şi ca accesoriu de păr. În acest sezon, designerii au preferat pentru colecţiile lor o abordare retro. Cu alte cuvinte, toamna aceasta nimic nu e mai cool decât un carré clasic înnodat artistic sub bărbie. Nu prea vezi cum ar putea arăta bine? Inspiră-te de la regina Angliei sau de la Jacqueline Kennedy!Se pare că designerii adoră să se joace cu tendinţele din decadele trecute. Dacă în sezonul anterior au fost la mare căutare ochelarii de soare cu ramă îngustă sau lentilă rotundă, în stilul anilor ‘80 şi ‘90, acum se întorc în tendinţe ochelarii supradimensionaţi, inspiraţi din moda anilor ‘60 şi ‘70. Alege o pereche cu rama pătrată, dacă se potriveşte fizionomiei tale, şi cu siguranţă te vei face remarcată!O curea cu un design interesant, care iese în evidenţă, va fi o investiţie bună în acest sezon. Pe podiumurile de modă vei observa mai cu seamă modele mai late cu catarame impresionante, dar trebuie notat că acest tip de centură nu se potriveşte oricărei siluete. Cu toate acestea, o curea potrivită staturii tale, cu o cataramă deosebită, poate fi purtată atât peste palton, pardesiu, sacou, rochie de lână sau la pantaloni. Atenţie, nu se mai poartă modelele țigaretă şi nici skinny jeans. Sezonul acesta, orientează-te către modelele cu croială dreaptă sau chiar palazzo, dacă silueta îţi permite.Dacă ar fi să alegem „bijuteria sezonului”, atunci inelul ar fi cel care ar primi acest titlu. Inelele mari de cocktail, cu pietre semipreţioase, colorate sau design avangardist sunt în tendinţe. Din materiale preţioase sau nu, inelele sunt vedetele acestui sezon, nelipsite din cele mai prestigioase prezentări de modă. Dacă vrei un look spectaculos, uită de orice regulă pe care o ştiai şi poartă mai multe astfel de bijuterii pe o singură mână!