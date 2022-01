Concediu pe litoral: 5 statiuni perfecte pentru familii cu copii

Cand urmeaza sa pleci in concediu la mare alaturi de cei mici, este important sa alegi o destinatie potrivita pentru toata lumea – atat pentru adulti, cat si pentru copii.

1. Navodari

2. Eforie Nord

3. Constanta

4. 2 Mai

5. Venus

Daca vrei sa ramai pe litoralul din Romania, ai cateva optiuni perfecte, in care poti gasi atat plaje frumoase, cat si servicii care sa iti indeplineasca toate nevoile si dorintele.Iata cateva idei care te pot inspira!Una dintre cele mai apreciate statiuni, in ultima vreme, este Navodari. De asemenea, si portiunea dintre Mamaia si Navodari, numita Mamaia Sat, este la fel de atractiva si de ofertanta.Plaja din aceasta zona este larga, intrarea in apa este lina, iar cei mici se pot juca in voie pe mal, fara ca tu sa iti faci griji pentru valuri sau pante abrupte de adancire a apei.In plus, tot in Navodari vei gasi si un mic parc de distractii, in care va puteti distra cu totii in fiecare seara. Faleza este lunga si marginita de foarte multe terase, unde tu si prichindeii va puteti bucura de o inghetata sau de un desert delicios.Fara indoiala, Eforie Nord este una dintre cele mai apreciate plaje de pe litoralul romanesc, mai ales de familii cu unul sau mai multi copii. Plaja este spatioasa si curata, iar atmosfera este linistita, in comparatie cu statiuni precum Mamaia sau Vama Veche.Poti sta la plaja ore intregi alaturi de cei mici, fara sa fiti deranjati de nimeni si de nimic. Plajele ofera umbrele de soare si sezlonguri, dar totusi nu uita sa iei cu tine creme pretectie solara cu SPF pentru copii de la Farmec , esentiale atat pentru sanatatea copiilor, cat si pentru sanatatea ta.Daca vrei sa combini un concediu la mare cu o vacanta interesanta pentru cei mici, Constanta este destinatia ideala. Aici vei avea parte de plaje spatioase, de apa curata si nu foarte adanca, ideala pentru cei mici.In plus, prichindeii vor fi fascinati de spectacolele cu delfini de la Delfinariu, dar si de varietatea imensa de pesti colorati de la Acvariul din apropierea portului.Nu in ultimul rand, plimbarea prin fata Cazinoului va fi placuta atat pentru voi, adultii, cat si pentru cei mici, care pot afla povestile locale.Daca esti in cautarea unei destinatii low budget si, in acelasi timp, perfecte pentru cei mici, 2 Mai poate fi o varianta foarte buna. Chiar daca se afla la doar cativa kilometri de Vama Veche, atmosfera din 2 Mai este foarte linistita.In plus, optiunile de luat masa sunt numeroase, asa ca poti gasi ceva pe gustul celor mici in fiecare zi. Daca familia ta adora pestele si fructele de mare, te vei bucura de cele mai proaspete si cele mai delicioase pranzuri la cherhana.Desi nu este foarte celebra in ultima vreme, Venus are o plaja comparabila cu cea din Mamaia, la preturi mult mai avantajoase pentru familii cu copii. Hotelurile ofera servicii all inclusive, excelente pentru un grup mai mare.Intrarea in apa este lina, apa este foarte curata, fara alge, iar plaja este suficient de incapatoare pentru toata lumea!Acestea fiind spuse, ai la dispozitie o multime de variante ofertante dintre care poti alege cea mai buna varianta pentru tine si familia ta. Nu uita sa rezervi camere intr-un hotel potrivit pentru familii cu unul sau mai multi copii, pentru a te asigura ca tu si micutii tai aveti parte de cele mai bune conditii!P.S.: Pentru o vacanta cat mai placuta, incearca sa planifici toate activitatile din timp si sa te asiguri ca nu uiti sa incluzi in bagaj SPF – protective solara, palarii, ochelari de soare si hainele vaporoase si lejere.