Costume de baie - cum alegi modelul perfect online

Vrei să dai startul oficial sezonului estival cu o escapadă mult așteptată pe malul mării sau la piscină?

Cum alegi mărimea potrivită

Cum alegi costumul de baie în funcție de forma corpului

Costume de baie pentru silueta măr

Costume pentru silueta pară

Silueta dreptunghi

Siluetă clepsidra

Alte trucuri esențiale când alegi costumul de baie

Stabilește principalele detalii: dress code - costumul de baie, accesoriul preferat - bronzul natural. Noi te ajutăm să îți alegi costumele de baie, în timp ce pentru un bronz uniform mizează pe razele soarelui. În continuarea articolului, vei afla tot ce trebuie să știi despre cum le alegi și cum să îți pui în evidență corpul în costume de baie potrivite siluetei tale!Când vine vorba de achiziționarea unui costum de baie de damă, fie că este vorba de un model întreg, un costum modelator sau cu talie înaltă, alegerea mărimii potrivite este foarte importantă. Știm că poate fi o provocare, mai ales dacă te afli în căutarea costumului de baie perfect online, neavând posibilitatea de a-l proba. Dar nu îți face griji!Fiecare brand de costume de baie are propriul său tabel de mărimi. Este esențial să consulți acest tabel înainte de a face o achiziție. Dacă faci cumpărăturile dintr-un magazin online care nu oferă astfel de informații, este mai bine să renunți. Pentru a nu risca să cumperi un costum de baie prea mic sau prea mare, îți recomandăm magazinul online VeeShop.ro.După ce ai verificat tabelul, următorul pas este să îți cunoști propriile măsuri. Ai nevoie de un centimetru clasic de croitorie, cu care vei lua trei măsurători esențiale: bust, talie și șolduri. Acestea te vor ajuta să selectezi mărimea corectă a costumului de baie, indiferent de modelul pe care îl alegi. În cazul în care măsurătorile tale sunt între două mărimi, depinde de preferințele tale. Dacă preferi un costum de baie mai strâmt, mergi pe mărimea mai mică. Dacă preferi unul mai lejer, optează pentru mărimea mai mare.Forma corpului și silueta îți vor dicta tipul de costum de baie de care ai nevoie pentru a-ți pune în valoare atuurile și pentru a-ți ascunde, deopotrivă, micile defecte.Pentru silueta de tip măr, care nu are o talie definită, este nevoie de un costum de baie care să nu pună accent pe zona de mijloc a corpului. Un costum de baie întreg, într-o singură culoare, este potrivit. Însă, dacă vrei să mergi pe varianta de două piese, alege o variantă cu un slip cu talie înaltă, care să acopere zona abdomenului.Silueta pară este definită de o zonă a șoldurilor lată și de un bust relativ mic, motiv pentru care sutienul costumului de baie are nevoie de ceva accesorii. Optează, așadar, pentru două piese, cu partea de sus care să aibă volănașe, ciucuri și de preferat cu push-up.În ceea ce privește silueta dreptunghi, diferența o vor face imprimeurile. Astfel, optează pentru un slip cu diverse modele geometrice sau accesorii care să creeze impresia de talie îngustă. Forma sutienului poate fi de orice tip, în funcție de preferințele tale.La silueta clepsidră lucrurile sunt ceva mai simple, asta pentru că ea permite purtarea oricărui tip de costum de baie, talia fiind bine definită. Alege două piese și adaugă un pareo ca accesoriu, pe care să-l legi într-o parte.Vrei să arăți impecabil pe plajă? Atunci trebuie să știi că alegerea costumului de baie nu depinde doar de forma siluetei. Mai sunt alte mici detalii de care trebuie să ții cont pentru a-ți evidenția trăsăturile corpului.- Culoarea costumului de baie echilibrează vizual silueta. De exemplu, culorile închise ascund volumul, în timp ce culorile deschise adaugă volum. Aceeași regulă se aplică și în cazul liniilor, cele orizontale oferă senzație de volum, în timp ce liniile verticale oferă alungire și subțiază silueta.- Designul costumului de baie îți scoate în evidență atuurile. Spre exemplu, talia slipului îți pune în valoare picioarele. Slipul cu talie înaltă oferă senzația de alungire a picioarelor, o alegere perfectă dacă ai înălțime mică. Prinderea în V a sutienelor de baie îngustează umerii, în timp ce un sutien tip bandeau sau bustieră aplatizează zona bustului. Imprimeul și decorațiunile de pe costumul de baie adaugă volum. De aceea, alege atent în funcție de forma corpului tău.Așadar, achiziționarea costumelor de baie online nu trebuie să te descurajeze, crezând că mărimea nu ți se va potrivi. Ține cont de aceste sfaturi și vei putea alege cu încredere modelul și mărimea costumului de baie perfect pentru tine. Iar cu selecția variată oferită de VeeShop.ro , vei putea găsi costumul de baie care îți pune în valoare frumusețea și îți asigură confortul. Fii îndrăzneață, fii tu însăți și bucură-te de soare în costumele de baie perfect alese!