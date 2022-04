Cum alegem acvariile potrivite pentru pești?

Acvariu de apă dulce sau de apă sărată? Forma alungită sau rotunjită? Ce dimensiune de acvariu ar trebui să aleg pentru peștii mei?

Creșterea peștilor în acvariu este un hobby interesant, dar achiziționarea unui prim acvariu ridică multe întrebări. Este important să dispuneți de un minim de informații pentru a asigura bunăstarea și confortul viitorilor dumneavoastră pești.Primul pas înainte de a cumpăra un acvariu este să alegeți peștii pe care doriți să îi țineți în el. Departe de a fi simple obiecte decorative, peștii sunt, înainte de toate, ființe vii cu nevoi fiziologice și comportamentale.În funcție de specie, necesitățile sunt complet diferite: volumul de apă, forma acvariului, dispunerea, viața în grup etc.De exemplu, peștii Discus sunt foarte fragili și au nevoie de un acvariu de peste 400 de litri. Trăiesc în grupuri de 4-5 indivizi și sunt foarte sensibili la fluctuațiile de temperatură.Peștele platinat trăiește în grupuri mici de 4 femele la 1 mascul. Cu haremul său mic, Planty apreciază, de asemenea, spațiile mari și vegetația.Peștii aurii (cunoscuți și sub numele de ciprini aurii) se dezvoltă bine în bazine mari (40 de litri per pește) și în bancuri. Acești pești pot crește până la 30 cm când ajung la vârsta adultă. Așa că uitați de acvariile rotunde!Neonul albastru trebuie să trăiască în grupuri (cel puțin zece indivizi) în acvarii suficient de lungi (80 cm) de cel puțin 100 de litri.În cele din urmă, este imposibil să nu menționăm Guppy. Acest pește mic din America Centrală este deosebit de rezistent și tolerează bine apa de la robinet. Perfect pentru începători, nu necesită un acvariu foarte mare (60 de litri pentru aproximativ 15 Guppy).Peștii de apă sărată, în special peștii exotici, cum ar fi peștii clovn sau peștii chirurg, sunt mai fragili și, prin urmare, mai greu de păstrat în viață. Întreținerea este adesea mai complicată și mai solicitantă decât în cazul peștilor de apă dulce. Prin urmare, aceste specii sunt cel mai bine păstrate de experți.Dacă sunteți începător, ar trebui să alegeți de preferință peștișori aurii, Molly, Platy, Guppy sau Fighters.După ce v-ați ales peștii, puteți începe să căutați acvariul visurilor dumneavoastră.Nu uitați să țineți cont de dimensiunea adultă a peștilor și de numărul lor pentru a defini volumul de apă necesar pentru ca aceștia să trăiască împreună.Sfat: pentru a obține o aproximare a numărului de pești pe care îi puteți pune în acvariu, împărțiți volumul de apă la 2. Acest număr corespunde numărului maxim de pești în centimetri.De exemplu, dacă acvariul dvs. are 240 de litri, puteți pune în total 120 cm de pește, adică 10 pești de 12 cm sau 3 pești de 40 cm etc.Pentru a evita supraaglomerarea și stresul peștilor, cel mai bine este să începeți cu un acvariu de peste 150 de litri. În acest fel, micile greșeli de întreținere nu vor avea consecințe dramatice pentru întregul acvariu.Rețineți că acvariile mari sunt, în general, mai ușor de întreținut, deoarece unele modele sunt vândute complet echipate cu un sistem de filtrare, pompă, iluminat și încălzire.În cele din urmă, nu uitați că plantele de acvariu și alte decorațiuni vor ocupa spațiu și vor reduce cantitatea de apă disponibilă pentru peștii dumneavoastră.Există multe forme diferite de acvariu (rotund, pătrat, dreptunghiular etc.), dar nu toate sunt egale. Deși sunt practice datorită dimensiunilor reduse, acvariile rotunde, în formă de bol, ar trebui evitate ori de câte ori este posibil.Este mai bine să vă îndreptați către un nanoacvariu mai mare și mai bine echipat.Dacă, pe de altă parte, aveți tot spațiul necesar, oferiți peștilor dumneavoastră un acvariu dreptunghiular mare, cu o suprafață de cel puțin 80 cm și o capacitate de cel puțin 160 de litri.Un acvariu plin nu poate fi mutat. Prin urmare, este mai bine să fiți siguri de locația sa înainte de a-l umple.În mod ideal, acvariul ar trebui să fie amplasat:- pe o piesă de mobilier solidă, robustă- într-o cameră luminată natural, dar nu în lumina directă a soarelui sau lângă o fereastră- într-un loc liniștit, deci evitați zonele cu trafic intens- în apropierea prizelor electrice (pentru lumini, filtre sau pompe)