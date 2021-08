Cum îți alegi echipamentul sportiv

Echipamentul sportiv este foarte important deoarece iti ofera confort, mobilitate si siguranta.

Alergare

Exercitii fizice

Drumetii

Alegerea unui echipament adecvat activitatii sportive, nu este un moft. In anumite situatii, improvizatiile pot crea disconfort sau chiar pot cauza accidentari. Asa ca, daca vezi o oferta speciala la articolele sportive Nike, nu ezita.Daca te-ai decis sa faci mai multa miscare in aceasta vara, iata cateva sfaturi care sa te ajute sa alegi echipamentul potrivit pentru cele mai frecvente activitati:Incaltamintea este foarte importanta atunci cand alergi. Alege o pereche de pantofi speciali pentru alergare. Acestia iti ofera confort, iar talpa speciala elimina presiunea asupra gleznelor si a calcaielor.Pentru inceput, un tricou si o pereche de pantaloni scurti din bumbac sunt perfecti pentru o astfel de activitate. Insa, daca practici zilnic aceasta activitate, este recomandat sa iti cumperi tricouri din materiale care se usuca usor si o pereche de pantaloni scurti aerodinamici, special conceputi pentru alergare.Daca vei deveni pasionat de acest sport, atunci achizitioneaza-ti si un ceas special. Acesta iti va masura exact distanta parcursa si iti va oferi toate informatiile despre evolutia organismului tau in timpul antrenamentului. Iti vei putea seta obiective si vei fi mai motivat sa alergi zilnic.Daca preferi sa mergi la sala, atunci vei avea nevoie in primul rand de o geanta cu care sa cari echipamentul. Nu poti merge pe strada cu echipamentul de sala.De asemenea, incaltamintea este foarte importanta si pentru acest tip de activitate. O pereche de pantofi sport iti va oferi confortul de care ai nevoie.Tricourile speciale pentru sport Nike iti vor oferi mobilitate si confort. Combina-le cu o pereche de pantaloni scurti si esti pregatit pentru urmatoarele antrenamente.Nu uita sa adaugi in geanta un bidon cu apa, foarte importanta pentru hidratare.In perioada verii, drumetiile sunt activitatea preferata a oamenilor activi, care au nevoie de relaxare.Chiar daca este cald afara, vremea pe munte poate fi schimbatoare si pot aparea foarte multe pericole. De aceea, este important sa te asiguri ca ai un echipament adecvat inainte de a te aventura.Pantofii speciali de drumetii iti voi proteja picioarele si te vor ajuta sa eviti accidentarile. Nu improviza, mai ales daca mergi pe trasee dificile. Drumul nu este intotdeauna usor si poti aluneca sau iti poti accidenta glezna cu usurinta.Tot pentru siguranta ta, poarta haine lejere, care sa se usuce usor si care sa iti ofere mobilitate.Nu uita de rucsac. Este un accesoriu foarte important pentru astfel de aventuri. Vei avea nevoie sa iei cu tine mancare, multa apa si o pelerina de ploaie, iar acesta te va ajuta sa le cari cu usurinta.Indiferent de sportul practicat, alege produse de calitate chiar daca costa mai mult. Ele sunt durabile si de cele mai multe ori testate de specialisti.