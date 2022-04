Cum îți alcătuiești un kit perfect de pensule pentru pictură

Unul din primele lucruri pe care le va afla oricine dorește să deprindă tainele picturii este acela că artiștii lucrează cu mai multe tipuri de pensule. Fiecare pictor are un set de pensule, însă acesta nu este unul standard, conținutul diferind de la caz la caz.

Alegerea pensulelor în funcție de mediul de pictură

Pictura în acrilic

Pictura în ulei

Pictura în acuarelă

Alegerea pensulelor în funcție de formă

Alegerea pensulelor în funcție de lungimea mânerului

Trei sunt criteriile principale pe baza cărora se aleg pensulele potrivite, respectiv mediul de pictură, forma pensulei și lungimea mânerului. În cele ce urmează vei afla mai multe despre aceste criterii, astfel încât la final să îți faci o idee despre tipurile de pensule de care ai nevoie.Când spunem „mediu de pictură”, ne referim la tipul vopselei folosite; din acest punct de vedere există vopsele acrilice, vopsele pe bază de ulei și acuarele. Fiecare tip de vopsea are caracteristicile sale, prin urmare necesită anumite tipuri de pensule.Pentru pictura în acrilic ai nevoie de pensule cu păr moale, flexibil și foarte rezistent, caracteristici întrunite în special de pensulele din fire sintetice. În cazul în care folosești vopsele vâscoase, ai nevoie de pensule cu peri mai tari, în timp ce vopselele mai fluide necesită pensule cu peri moi.În acest caz, pensulele se aleg în funcție de tehnica de lucru. Spre exemplu, pentru trasarea detaliilor fine, cele mai bune sunt pensulele din păr de veveriță, în timp ce vopselele mai vâscoase se aplică folosind pensule din păr de porc. De asemenea, și pensulele din materiale sintetice reprezintă o soluție eficientă, dacă firele au caracteristicile impuse de tehnica de lucru.Pensulele pentru acuarelă trebuie să rețină cât mai multă culoare și să aibă perii flexibili. Pensulele pentru acuarela de la Pictor Shop au aceste caracteristici, fiind produse din fire sintetice, dar care imită foarte bine părul natural și permit astfel trasarea unor linii precise.Forma pensulei se referă la modul în care este așezat părul, care are două componente distincte: corpul și vârful. În funcție de acest criteriu, există mai multe tipuri de pensule; dintre acestea, cea rotundă și cea lată sunt considerata de bază. Datorită formei sale și a vârfului fin, prima permite o bună încărcare cu vopsea, putând fi folosită pentru linii fine, dar și pentru a umple spații. De cealaltă parte, pensulele late sunt folosite pentru a trasa linii drepte și pentru a umple în mod uniform spații.Mai există pensula filbert numita și „cioc de rață”, ideală pentru a trasa linii curbe sau forme rotunde, datorită vârfului său oval.Pensula evantai poate fi ușor recunoscută grație formei specifice, fiind folosită pentru a reda texturi sau efecte vizuale inedite. Un exemplu ar fi iarba sau frunzele copacilor care pot fi foarte bine reprezentate cu ajutorul unei pensule evantai.Pensula liner are corpul subțire și vârful alungit, ceea ce o face ideală pentru trasarea liniilor foarte fine. Este destul de dificil de folosit de către neinițiați, fiind nevoie de o perioadă destul de îndelungată de practică pentru o putea utiliza cu rezultate bune.Acest ultim criteriu ține de dimensiunile tabloului la care lucrezi și de distanța la care stai față de pânză. În general, sunt preferate pensulele cu mâner scurt, însă dacă pictezi pe șevalet sau lucrezi la un tablou de mari dimensiuni, o pensula cu mâner lung e mai eficientă.Aceasta îți permite să pictezi de la o distanță mai mare, astfel încât să ai o imagine mai bună a pânzei și să poți vedea niște detalii care ar trece neobservate privite mai de aproape. În plus, o pensulă cu mâner lung îți permite o mai mare varietate de mișcări, putând astfel să trasezi tușe greu de realizat cu o pensulă scurta.În concluzie, kitul tău de pictură trebuie să plece de la cele două pensule de baza – lată și rotundă – cărora li se adaugă alte pensule, în funcție de necesități.