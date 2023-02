Cum ne alegem parfumurile în funcție de sezon

Anotimpurile fiecărui colț al Pământului ne dictează, an după an, mai mult sau mai puțin ritmul vieții. Noi oamenii, ca ființe adaptabile, deprindem fel și fel de obiceiuri pentru a traversa cât mai echilibrat prin fiecare schimbare de sezon, iar acest lucru se poate observa din lucruri precum dieta alimentară, cuantumul de energie pe care îl avem de investit în activitățile de zi cu zi, dar și din lucruri mărunte precum alegerile vestimantare, accesoriile sau chiar aromele și miresmele pe care alegem să le purtăm. Parfumul se regăsește deopotrivă în toate produsele de îngrijire personală, cât și sub formă de esență tare, și spune o poveste despre persoana care alege să îl poarte. Așadar aflați cum să alegeți cele mai potrivite parfumuri, în funcție de aromele caracteristice fiecărei perioade ale anului, dar care să se alinieze și preferințelor dvs. personale.

Parfumuri pentru sezonul rece

Parfumuri pentru sezonul cald

Deși factorul vremii nu reprezintă un motiv suficient care să cântărească majoritar în alegerea unui parfum pe care să îl purtăm, specialiștii în domeniu au descoperit că există diferite tonuri și subtonuri ale parfumurilor care se potrivesc mai bine în sezonul rece decât în cel cald. Pentru lunile începutului de an, se va opta pentru parfumuri mai intense, cu o persistență mare, ce includ adesea note lemnoase, de conifere sau condimente puternice, cum sunt scorțișoara, ghimbirul sau chiar cacaoa. În timp ce, pentru lunile de toamnă, accentele potrivite sunt cele care merg mână în mână cu schimbările bruște de afară, amintim aici notele orientale, sau cele de fructe coapte, vanilie și mosc. Astfel, în aceste anotimpuri se recomandă parfumuri bine definite, luxuriante și care se impun cu ușurință. Fiecare parfum reacționează și miroase într-o manieră diferită în contact cu pielea umană, acest lucru fiind intens influențat de pH-ul pielii fiecăruia dintre noi, de aceea în perioadele de iarnă sau toamnă târzie, multă lume apelează la un parfum unisex, care conține adesea aceste note intense și bogate. În ceea ce privește primăvara, aromele potrivite acestui anotimp se schimbă radical, urmând cursul naturii de tranziție și trezire la viață. Astfel, mirosurile asociate primăverii vor fi întotdeauna unele mult mai delicate și dulci, cu esențe florale și arome fructate. Notele cele mai des întălnite în parfumurile dulci sunt cele de iasomie, magnolie, lavandă sau chiar vanilie și miere. Acest tip de mirseme sunt adesea asociate cu romantismul, energia solară și chiar bucuria de a trăi. Vara, în schimb, mirosurile parfumurilor trebuie să fie fresh si aproape insesizabile, pentru a nu provoca iritații sau deranj. Lăsați-vă purtat în vacanțe exotice, undeva în apropierea mării, cu ajutorul notelor răcoritoare asemeni brizei marine, citricelor precum portocala, lămâia sau bergamota, dar și esențelor florilor și frunzelor tropicale. Adesea, parfumurile fresh pot avea tente de pepene sau papaya, în cantităț însă moderate.