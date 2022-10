Cum puteți plăti ratele la KRUK iarna

Se preconizează cheltuieli mai mari în această iarnă, în comparație cu anii trecuți. Fără o ajustare din timp a bugetului casei, cheltuielile gospodărești și plata datoriilor va fi o mare provocare. În acest sens, KRUK România, companie de management al creanțelor, oferă câteva sfaturi:

Plata online a ratelor poate aduce noi economii

Angajații care lucrează de acasă, în telemuncă, pot primi bani suplimentari pentru plata facturilor la utilități. În baza contractului de muncă sau al anexei acestuia unde se menționează condițiile de telemuncă, angajații care nu primesc încă acest mic ajutor financiar îl pot cere angajatorului.ANRE are un comparator de oferte pentru energie electrică și gaze naturale. Acesta permite o simulare de costuri, astfel încât la iarnă cheltuielile să nu ia consumatorii pe nepregătite. În plus, se pot găsi și furnizori cu oferte mai bune decât cel actual. O schimbare a furnizorului poate aduce economii în viitor.Se poate observa că se atinge mai repede temperatura de fierbere dacă nu se pune apă în exces. Acordând atenție la cantitatea de apă folosită se pot diminua facturile legate de întreținerea casei: apa consumul de apă, gaze sau curent. Pregătirea mâncărurilor acasă, în loc de a fi comandate de la fast food sau restaurante, pot face din nou economii. Altă metodă de a pune bani deoparte este gătind cantități mai mici, suficient pentru a fi consumată mâncarea înainte de a se altera. În acest mod nu se aruncă porțiile rămase. Dacă se întâmplă totuși să se gătească mai multe porții, o parte dintre acestea se pot pune la congelator, pentru a fi consumate ulterior.Iarna se pot aerisi camerele pe rând, astfel nu se face prea frig în casă. Cei care au centrală proprie, pot seta termostatul cu un grad mai puțin.Mai multe sfaturi despre gestionarea banilor se găsesc și aici: https://ro.kruk.eu/clienti-cu-datorii/ghid/sfaturi La KRUK, plata online a ratelor poate aduce noi economii. Compania organizează frecvent concursuri cu premii în vouchere de cumpărături. Câștigând acele vouchere, clienții nu mai cumpără diverse produse sau servicii cu banii din salariu. Până pe 16 noiembrie 2022 se poate participa la concursul “1 plată, 1 șansă”, unde fiecare plată online a datoriei reprezintă o șansă în plus de a câștiga vouchere de cumpărături de 500 lei. Pe 17 noiembrie, de Ziua fără Datorii, va fi extras marele câștigător, căruia i se va șterge toată datoria rămasă de plată. Practic, el va economisi viitoarele rate. Iar în decembrie este așteptat un nou concurs cu premii, care îi va ajuta pe clienți să își plătească ratele și să pună bani deoparte.De fapt, la KRUK orice client care semnează un angajament de plată și intră în programul Dorințe Împlinite poate face economii. Angajamentul de plată oferă avantajul de a stabili noi rate, în funcție de situația financiară a clientului. Programul Dorințe Împlinite oferă bani pentru fiecare plată efectuată. Cu acești bani se pot achiziționa vouchere de cumpărături la hypermarket-uri, se pot plăti viitoarele rate KRUK, etc. Angajații companiei oferă explicații detaliate despre toate aceste avantaje, dacă clienții îi contactează folosind datele de pe ro.kruk.eu.