Cum s-a schimbat atitudinea angajaților față de modelul hibrid de lucru în ultimii ani

Odată cu pandemia COVID-19, s-a petrecut o serie de schimbări semnificative în ceea ce privește modul de lucru, schimbări care sunt vizibile mai ales în ceea ce privește opiniile și mentalitățile angajaților și ale angajatorilor. Astfel, companiile au fost forțate să adopte stilul work from home, ceea ce a însemnat un lucru destul de nou pentru o mare parte dintre angajați. La început, acest mod de lucru a fost apreciat mai ales datorită comodității, flexibilității, dar, treptat, atât angajații, cât și angajatorii au conștientizat nevoia interacțiunii face to face într-un cadru organizat, mai precis, într-un spațiu destinat muncii. Astfel, stilul hibrid de muncă a devenit popular, considerându-se că poate fi mult mai eficient decât stilul de muncă exclusiv de la birou sau exclusiv remote.

Tot mai multe persoane adoptă stilul hibrid

Este încurajată tot mai mult flexibilitatea programului: 3-4 zile pe săptămână de muncă de la birou sunt ideale, iar restul work from home

Ca un birou să rămână atractiv, angajații vor facilități pe care nu le au acasă

Așadar, companiile sunt nevoite să se adapteze și să le ofere angajaților un mediu optim de muncă în care să fie prioritizate eficiența, bunăstarea angajatului și, mai nou, s-a dovedit că aceste lucruri implică modelul hibrid de lucru în cadrul căruia poate fi găsit cu ușurință un echilibru atât pentru angajați, cât și pentru angajatori.

Un studiu realizat de către Genesis Property, compania fondată de Liviu Tudor , arată că două treimi dintre români cred că sistemul hibrid de lucru va domina anul 2023. De aceea, numeroase firme vor fi încurajate să adopte acest sistem, dacă nu au făcut-o deja, deoarece s-a dovedit că are numeroase avantaje – printre care se numără, evident, flexibilitatea programului de muncă și posibilitatea de a lucra oriunde, fie de acasă, fie dintr-o cafenea, fie chiar dintr-un alt oraș.În general, atât angajatorii, cât și angajații care au adoptat sistemul hibrid de muncă consideră că, pentru a atinge eficiența maximă și pentru a fi organizat cu task-urile, sunt ideale 3-4 zile pe săptămână petrecute fizic la birou, iar celelalte 1-2 zile fiind destinate muncii de acasă (sau de oriunde îți permit spațiul, internetul și concentrarea).Potrivit aceluiași studiu, peste 4 din 10 români consideră că un sistem hibrid, cu câte 3-4 zile pe săptămână lucrate la birou, va domina anul 2023 și mai mult de un sfert mizează pe sistemul cu 1-2 zile pe săptămână la birou, iar restul de zile work from home. De precizat este și că un sfert dintre angajați sunt de părere că munca exclusiv de la birou va fi preponderentă în acest an și doar 7% pariază pe munca exclusiv remote, mai arată sondajul inițiat în luna octombrie în rândul a 1.031 de respondenți din toată țara, lucru ce denotă, fără îndoială, o schimbare în ceea ce privește atitudinea angajaților și angajatorilor români legată de munca hibrid.În general, pentru angajați, primează comoditatea pe care o au acasă, deoarece percep acel spațiu ca pe unul familiar în care se simt în largul lor și în cadrul căruia dispun de comoditate și chiar de o stare de bine. De aceea, pentru a se întoarce din nou la birouri, angajații își doresc ca acestea să treacă printr-un proces de transformare și să le ofere o serie de facilități care să îi atragă și să îi determine să își petreacă timpul acolo, precum: parcuri și spații verzi lângă birou în cadrul cărora se pot relaxa în timpul pauzelor, își pot odihni mintea, se pot bucura de natură și pot socializa cu colegii, zone pentru activități de recreere, care să îi scoată din cotidian, și zone de restaurante și cafenele unde pot gusta ceva delicios, pot bea o cafea în liniște sau alături de un coleg de muncă.