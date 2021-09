Cum s-a transformat comerțul de haine second hand și outlet în România

Daca in trecut cumpararea de imbracaminte si incaltaminte second hand era asociata invariabil cu dificultatile financiare severe, astazi lucrurile stau destul de diferit. Este un adevarat trend al cumparaturilor din magazine second hand si outlet, nu doar offline, ci si online. S-au schimbat insa profund si caracteristicile acestui tip de comert: publicul cauta haine sh si outlet de foarte buna calitate, fara compromis, eventual de la branduri de top, produse care arata cel putin la fel de bine precum cele din magazinele de marca din mall-uri sau de pe arterele comerciale prestigioase din marile orase.

Noul trend pro second hand si outlet este vizibil pana si in tarile mai dezvoltate, nu doar in Romania. Tot mai multe vedere declara cu mandrie ca fac astfel de alegeri, in sprijinul deciziilor rationale, responsabile, inclusiv pentru protejarea mediului inconjurator, prin evitarea poluarii si eliminarea risipei de resurse, de materii prime. Pe retelele de socializare, inclusiv pe Tik Tok (cea mai populara retea in ultima perioada in randul tinerilor, cu cresteri fabuloase si in tara noastra), sunt tot mai multi influenceri care prezinta ce deal-uri super au facut alegand haine second hand si outlet."Comertul de haine second hand si outlet s-a transformat enorm in Romania din anii `90 pana acum. Consumatorii pun presiune pe comercianti si sunt tot mai exigenti, caci isi permit sa fie selectivi si sa cumpere doar produse de buna calitate. Astfel, au succes in prezent doar magazinele second hand si outlet care tin cont de acest principiu, de acest trend pro-calitate ridicata. Prin pret derizoriu atragi poate doar atentia, insa nu reusesti sa ai un flux bun de vanzari si ajungi sa nu poti vinde nici la preturi de nimic marfa de slaba calitate. In schimb, daca ai produse cu un raport calitate / pret excelent, care arata wow, demne de magazinele premium, poti avea cash flow chiar si daca mergi pe preturi ceva mai mari, dar oneste", explica cei de la Crematex, depozit haine second hand si outlet din Cluj-Napoca.Compania care este furnizor de multi ani pentru tot mai multe magazine de profil din Romania percepe cel mai bine pulsul pietei si reactioneaza in consecinta. Chiar in prezent, oficialii Crematex refac stocurile cu loturi de haine outlet si sh pentru sezonul toamna - iarna 2021 - 2022. Este vorba despre loturi noi de haine sh / oultlet importate in special din Anglia si selectionate astfel incat sa aiba cu adevarat cerere pe piata."Magazinele care inca aleg sa cumpere loturi de slaba calitate doar pentru ca sunt extrem de ieftine abia reusesc sa supravietuiasca si ajung sa arunce efectiv o mare parte din marfa. Din fericire, tot mai multi proprietari de astfel de magazine de haine sh si outlet decid sa ne fie clienti si sa testeze modul nostru de business, orientat cu adevarat spre ceea ce doreste consumatorul actual din Romania. Toata lumea are de castigat cand clientul final este multumit ca face un deal excelent de fiecare data cand cumpara imbracaminte second hand sau outlet", mai spun cei de la Crematex.