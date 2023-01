Cum sa afli dimensiunea potrivita a inelului: ghid practic

Vrei sa cumperi un inel deosebit sau esti in cautarea unui model pentru o persoana draga din viata ta? In orice situatie, ar fi bine sa cunosti un element esential: marimea inelului. In mod cert, nu ai dori ca bijuteria sa cada de pe deget sau sa te stranga si sa arate inestetic.

Afla diametrul corect

Verifica si circumferinta degetului tau

Probeaza mereu inelele

Opteaza pentru marimea mai mare

Viziteaza si magazinele de bijuterii!

Descopera cum poti afla dimensiunea potrivita a inelului, tinand cont de urmatorul ghid practic!Trebuie sa alegi marimea corecta a inelelor tale. Asa ca, te poti folosi de inele pe care le ai deja in colectia de accesorii. Ar fi bine sa alegi inelul potrivit, in functie de degetul pe care urmeaza sa-l porti.Foloseste un centimetru de croitorie sau o rigla, ca sa masori interiorul inelului. In acest mod, vei afla diametrul. Nu trebuie decat sa aproximezi centrul inelului si sa il pozitionezi pe liniile gradate ale riglei.Totodata, este recomandat sa verifici si circumferinta degetului tau. Ai nevoie de ata, hartie sau de acelasi centimetru util de croitorie. Aceste obiecte pot fi folosite pentru a le infasura in jurul degetului, pana cand formeaza cercul perfect.Masoara ata cu o rigla sau priveste centimetrul de croitorie, ca sa vezi rezultatul obtinut. Cu aceste date, poti sa alegi inelul perfect. De regula, site-urile de bijuterii iti pun la dispozitie un tabel cu marimi, astfel incat sa cumperi bijuteria care ti se potriveste. Gasesti inele din aur de la Bijuteria Gia , astfel incat sa corespunda masurii care iti trebuie, dar si preferintelor tale.Nu stii daca ai ales inelul care iti vine perfect? Dupa ce ai aflat dimensiunea sau circumferinta, ar fi bine sa probezi inelele, fie ca le comanzi online sau mergi intr-un magazin.Pentru a te convinge, ai in vedere faptul ca inelele achizitionate nu trebuie sa te stranga. Cand incerci sa le scoti de pe deget, ele nu trebuie sa cada imediat. Asadar, ar fi bine ca inelele sa fie suficient de stranse, pentru a nu aluneca si suficient de largi, incat sa treaca de articulatia degetelor.Sunt momente in care este greu sa-ti dai seama de marimea inelului. Poate ca ai degetele umflate sau descoperi ca te afli intre marimi, dupa ce verifici tabelele. De aceea, in aceste situatii, este indicat sa optezi pentru inelul cu marime mai mare, care iti ofera un confort optim.Mai mult, daca articulatiile sunt vizibil mai mari decat baza degetului, masoara amandoua marimile si alege-o pe cea intermediara.In final, daca-ti doresti sa nu mai pierzi timpul cu anumite metode de masurare a dimensiunii inelului, poti sa mergi intr-un magazin de bijuterii! Cu siguranta, poti gasi numeroase astfel de magazine in orasul tau sau in mall-urile din apropiere.In magazine, cere ajutorul specialistilor si probeaza diferite marimi de inele, pana ajungi la cea potrivita pentru tine. Intr-un magazin fizic, vei gasi marimile marcate pe eticheta bijuteriilor.Foloseste aceste sugestii si bucura-te de cele mai frumoase bijuterii, indiferent de preferintele tale in materie de inele!