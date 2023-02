Cum să alegi geaca de iarnă perfectă. Doar așa te va proteja de intemperiile vremii

Eric Larsen, un explorator polar care infrunta cu regularitate cele mai geroase locuri de pe Terra, unde temperaturile pot ajunge pana la -50 de grade Celsius, sustine ca "O geaca de iarna buna, pe care sa o folosesti in mod corespunzator este diferenta dintre viata si moarte".

Cum sa alegi geaca de iarna perfecta

Acorda atentie tesaturii si izolatiei

Cusaturile

Gluga

Tivuri cu sireturi

De unde poti cumpara o geaca de iarna

Desigur nu putem spune acelasi lucru si in Romania, mai ales ca temperaturile din timpul iernii nu mai sunt atat de scazute precum erau in urma cu cativa ani, cand chiar si in Capitala se inregistrau minime de -20 de grade.Cu toate acestea, temperaturile din timpul iernii scad dramatic, iar acestora li se adauga intemperiile vremii, precum ploaie, ninsoare, vant sau chiar viscol. O geaca de iarna trebuie sa te protejeze de toate acestea, dar si sa-ti tina de cald, in acelasi timp.Chiar daca nu doresti sa te indrepti spre cele mai friguroase locuri de pe Terra, este important sa tii cont de cateva sfaturi atunci cand esti in cautarea unei geci de iarna. Iata un mic ghid care sa te ajute sa faci cea mai buna alegere.Alegerea unei jachete de iarna poate parea simpla (cumperi modelul care-ti place, nu?), dar exista o gama aproape ametitoare de stiluri, tesaturi si izolatii de care trebuie sa tii cont. Unele persoane prefera o haina clasica, confectionata dintr-o tesatura, cum ar fi lana sau un amestec de lana cu alte materiale. Altele, in schimb, isi doresc o geaca care sa fie usoara si rezistenta la apa.Lana este cunocuta pentru faptul ca este un material foarte calduros. O geaca captusita cu lana poate fi alegerea perfecta pentru cei care nu sunt alergici. Insa, daca aceasta este alcatuita in totalitate din lana, si nu are o izolatie care sa impiedice apa sa patrunda in interior, zilele ploioase si cele cu ninsoare vor fi o adevarata problema. Pentru aceste zile, gecile captusite cu un material impermeabil. Acesta se poate afla fie la exterior, fie intre materialul din exterior si cel din interior, care are rolul de a-ti tine cald.Iar daca iti doresti o geaca simpla, usoara, dar care in acelasi timp sa iti tina de cald, alege una care la interior este captusita cu polar. Polarul este un material foarte calduros, dar in acelasi timp subtire.De asemenea, daca doresti o, umpluta cu puf, trebuie sa acorzi atentie umpluturii. Este important sa stii ca puful sintetic nu este la fel de calduros precum cel natural. De asemenea, poate fi mai voluminos. Insa are si un avantaj - este fabricat din fibre hidrofobe si se usuca mai repede decat puful de rata sau de gasca.Aceleasi lucruri sunt valabile si in cazul unei geci de blana. Cu toate acestea, multe femei aleg odin blana sintetica pentru ca, pe langa faptul ca exista mai multe modele disponibile si sunt mai ieftine, protejeaza animalele.Urmatorul lucru la care trebuie sa fii atent sunt cusaturile gecii. Acestea trebuie sa fie rezistente, sa nu se observe spatii, firele sa fie bine intinse si nu scoase in afara. De asemenea, o geaca impermeabila va avea cusaturi foarte mici, dese si rezistente, astfel incat apa sa nu patrunda printre acestea.Gluga este un alt criteriu de selectie in cazul unei geci de iarna. Aceasta nu ar trebui sa lipseasca, deoarece doar o simpla caciula nu te protejeaza nici de frig, nici de ploaie si nici de zapada sau vant. In schimb, daca adaugi o gluga peste acesta, parul tau va ramane uscat si nu vei avea de suferit nici din cauza vantului.Tivurile cu sireturi sunt un must, mai ales daca petreci mult timp in aer liber sau faci drumetii la munte. Sau daca, pur si simplu, esti o persoana friguroasa de fel. Cu ajutorul acestora poti personaliza si tinuta. Poti prinde geaca mai sus, sau o poti lasa cat este ea de lunga.In plus, cand este frig, si bate vantul, strange sireturile si acesta nu va mi prezenta o problema.Esti in cutarea unei geci de iarna ieftine? Acum este momentul ideal sa o achizitionezi. Poti profita de promotiile din magazine, de final de sezon sau verifica oferta disponibila online, pe site-urile de reduceri.