Cum să alegi geci pentru sezonul rece, pentru întreaga familie

Odata cu venirea sezonului rece toata lumea este in cautarea gecii perfecte pentru toamna si iarna. Insa tu stii cum sa alegi cu adevarat o geaca buna? Stii la ce trebuie sa fii atent pentru a te asigura ca geaca nu este doar frumoasa ci iti tine de cald, te protejeaza de vant si ploi?

Cum alegi o geaca dama

Cum alegi o geaca barbati

Cum alegi o geaca pentru copii

Pentru a-ti usura munca de a cauta geaca perfecta, am pregatit un mic ghid cu informatii utile in alegerea gecii perfecte pentru adulti si copii.Daca esti in cautarea unei geci dama toamna este important, in primul rand, ca aceasta sa fie impermeabila, deoarece este sezonul ploilor si vei avea nevoie de protectie.In ceea ce priveste tendintele, specialistii recomanda gecile mari, voluminoase si mai pufoase. In realitate insa, trebuie sa alegi modelul care se potriveste cel mai bine siluetei tale. O geaca oversize, de exemplu, nu va sta niciodata bine pe o silueta tip mar.Prin urmare, daca iti doresti sa ascunzi cativa centimetri in plus, alege geci care scot in evidenta punctele forte si ascund micile imperfectiuni. Iar daca esti genul extrem de friguros, poti alege geci lungi, pana la genunchi, care sa te protejeze de frig. Gecile scurte, pana la solduri sunt perfecte pentru cei care-si doresc libertate de miscare.Un criteriu important de care trebuie sa tii cont este umplutura. Aceasta trebuie sa fie de calitate pentru a-ti asigura caldura de care ai nevoie. Umplutura poate fi sintetica (din fibre de poliester) sau naturala (puf, pene sau amestec). Cele mai calduroase si calitative sunt cele cu umplutura naturala.Tine minte, nivelul de caldura nu este dat de grosimea gecii ci de calitatea materialelor. Din fericire, pe site-urile de reduceri poti gasi geci dama toamna ieftine.Cand vine vorba despre geci barbati toamna , principalul criteriu de care trebuie sa tii cont este impermeabilitatea. Pe langa protejarea de frig, este important ca geaca sa fie impermeabila pentru a te proteja de ploi, dar si de vant.Evita modelele stramte si alege un model mai larg, care sa-ti permita sa poti pe dedesubt si haine groase. Pe masura ce afara se raceste vei purta si un pulover peste camasa.Acorda atenti si cusaturilor. Acestea trebuie sa fie etanse, fine pentru ca apa sa nu poata patrunde prin acestea. Cusaturile nerealizate corect vor permite apei si cantului sa intre prin geaca. In plus, geaca va rezista mult mai putin in timp.Cauti o geaca toamna copii ? Alegerea este mult mai dificila, deoarece pe langa criteriile de selectie care tin de materiale si de protectia oferita, trebuie sa tii cont si de preferintele copilului.Cand alegi o geaca pentru copil este important sa alegi una care sa-I ofere libertate de miscare. Este important ca geaca sa ii ofere caldura, dar acest lucru nu se reflecta in cat de groasa est ci in calitatea materialelor. Este important, in primul rand, ca geaca sa fie impermeabila pentru a-l feri pe copil de ploi si vant. De asemenea, captuseala interioara trebuie sa fie moale, de preferat din material matlasat. Cat despre umplutura, este indicat sa alegi geci cu puf sau geci cu puf si fulgi, care sunt mult mai calduroase decat cele cu materiale sintetice. Totodata, trebuie sa fii atent la cusaturi. Acestea trebuie sa fie de o calitate superioara, astfel incat sa nu permita umezelii si vantului sa intre prin ele.Cand vine vorba despre culoare, cei mici vor avea cel mai important cuvant de spus. Tu trebuie doar sa te asiguri ca aceasta sa nu fie alba sau intr-o alta nuanta deschisa, deoarece se va murdari rapid.De asemenea, este indicat ca in cazul copiilor, mai ales in cazul copiilor mici, sa cumperi doua geci, astfel incat in timp de una este la spalat sa o poata purta pe cea de-a doua.