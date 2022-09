Cum sa atragi clienti in magazinul tau: solutii eficiente

Tu de ce crezi ca intra oamenii in magazinul tau? La fel de bine am putea sa te intrebam de ce il evita. Chiar daca la prima vedere nu este evident, clientii au motive foarte bune pentru care aleg sa cumpere dintr-un loc sau din altul. De multe ori alegerea nici macar nu este una constienta. Asadar, ce poti face pentru a-i convinge sa aleaga magazinul tau in detrimentul altora? Iata cateva idei ingenioase!

Pune-ti produsele in valoare

Foloseste-te de social media

Asigura o experienta placuta in magazin

Curatenie la cele mai inalte nivele; Angajati prietenosi si saritori; Experiente de cumparare placute, de exemplu mai multe optiuni de plata. Ai putea sa apelezi la sisteme POS de la Expressoft pentru orice tip de magazin in acest sens; Pune bazele unui program de fidelizare care sa includa promotii si reduceri; Foloseste inclusiv mirosul si muzica, nu doar lumina, pentru a stimula simturile clientilor; Decoreaza spatiul cu grija si fa-l cat mai primitor.

De multe ori marketingul tine mult mai mult de prezentare decat de produs in sine. Cu alte cuvinte, poate ca ai cele mai bune produse de pe piata in ceea ce priveste calitatea, dar asta nu conteaza daca potentialul client nu le vede in "lumina potrivita". Desigur, aici nu ne referim doar la felul in care iti asezi produsele in vitrina, ci si la felul in care sunt iluminate.Daca vrei sa atragi mai multi clienti ai grija sa folosesti lumina sau chiar jocurile de lumini pentru a scoate in evidenta produsele pe care vrei sa le vinzi. Cel mai bun exemplu in acest sens este un magazin de imbracaminte: lumina din cabina va face diferenta intre o vanzare reusita si un sentiment foarte neplacut. De ce? Lumina din cabina poate sa puna in valoare obiectul de imbracaminte sau poate evidentia imperfectiunile corporale ale clientului. In cazul de pe urma, acesta va evita cu siguranta magazinul tau!Nu uita nici de iluminatul exterior, cel care-ti poate scoate in evidenta magazinul. Daca alegi o schema de culori unica, afacerea ta va fi mai usor de recunoscut/amintit.Doar nu credeai ca social media este un aliat de nadejde doar in cazul magazinelor online, nu? Adevarul este ca o prezenta puternica in online poate aduce foarte multi clienti in magazin, mai ales daca ai invatat cum sa-ti promovezi afacerea.Incepe prin crearea de continut pe care-l poti transforma in postari care sa creasca increderea clientilor in tine si sa-ti construiasca autoritatea. In timp, vei dezvolta o comunitate pe care o poti tine la curent cu promotiile din magazin sau ofertele speciale. Nu uita nici sa vorbesti despre echipa ta, proiectele la care luati parte si valorile pe care le promovati. Asa-ti vei aduce aproape clientii care chiar cred in afacerea ta!O alta varianta prin care poti folosi social media in avantajul tau este sa colaborezi cu diversi influenceri. Gaseste-l pe cel sau cei care sunt preferati de publicul tau tinta si propune-le o colaborare.Ai reusit sa-i aduci in magazin, dar cum faci sa-i transformi in clienti fideli? Cea mai usoara solutie este sa le oferi o experienta de calitate. Iata ce-ti sugeram noi:Incepe cat mai curand sa aplici sugestiile de mai sus si cat de curand vei observa mai mult trafic in magazin. E treaba ta de acum sa-l transformi in vanzari!