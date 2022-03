Cum să investești în jucării de calitate pentru copilul tău

Jucăriile fac parte din viața copiilor și a părinților deopotrivă. Încă din primele luni de viață bebelușul va avea cele mai pufoase obiecte din pluș, accesorii pentru somn cu sunete muzicale și tot felul de lucruri menite să-l liniștească. Cu cât va trece timpul și cel mic va crește, cu atât interesul pentru jucării va fi mai mare, iar alegerea lor va deveni o adevărată provocare.

Cum alegi jucăriile de calitate?

Jucării educative

Jucării din pluș

Jucării interactive, cu sunete și lumini

Primele jucării de exterior

Cum investești în jucării de calitate pentru copilul său și care sunt criteriile care să te ajute să le selectezi pe cele de care are nevoie? E important să-i permiți celui mic să decidă cu ce vrea să se joace, însă este esențial să-i oferi cele mai bune variante.Deși copiii se plictisesc repede de ele și de cele mai multe ori le strică, acest lucru nu înseamnă că obiectele nu trebuie să fie alese cu foarte mare atenție. Materialele din care sunt confecționate reprezintă primul criteriu.Evită-le pe cele din plastic și care au bucăți mici, mai ales în cazul în care copilul tău se află în primii ani de viață. Investește în jucării din lemn sau în cele din pluș de calitate superioară, care pot fi spălate.Jucăriile se aleg în funcție de vârsta copilului, însă de la calitatea lor e important să nu se facă niciodată rabat.Încă de la un an, jucăriile educative ar trebui să fie prezente în colecția fiecărui micuț. Ele au scopul precis de a stimula imaginația și de-al pune în situații noi, în care să identifice forme, imagini și culori. Jucăriile educative de pe urbantrends.ro sunt variate și de o foarte bună calitate, astfel încât să-i stârnești interesul copilului tău în a descoperi lucruri noi.Jucăriile din pluș sunt poate primele care apar în viețile celor mici, imediat ce vin pe lume. Un ursuleț sau orice altă figurină care să-i devină treptat partener de somn nu e o idee rea. Însă e esențial să ai grijă ca plușul să fie de bună calitate, să nu lase scame pe care copilul să le înghită și, mai ales, să poată fi spălat. Orice obiect din material textil trebuie curățat înainte. Poți apela la diverse spray-ul special concepute pentru curățarea jucăriilor din plus, însă la început ia în calcul o spălare cu detergent special pentru copii.Sunetele și culorile sunt preferatele copiilor, mai ales în primii ani de viață. Jucăriile interactive n-au cum să lipsească, fie că e vorba de panoul de deasupra pătuțului când cel mic este bebeluș, de o măsuță cu activități sau de un premergător. Investește în obiecte care cântă, care rostesc anumite cuvinte sau care scot diverse sunete.În acest mod, copiii învață cel mai ușor. Cu cât va crește, vei vedea că interesul pentru ele scade în favoarea imaginilor video, de tip desene animate.După ce începe să meargă, iar vizitele în parc devin tot mai dese, începe etapa jucăriilor de exterior. O trotinetă la început, o bicicletă ulterior, role sau chiar skateboard sunt doar câteva dintre exemple. Pe lângă obiectele pe care și le va dori copilul tău, investește în accesorii de protecție de calitate. Casca nu trebuie să lipsească și nici cotierele și genunchierele, care să-l protejeze de eventuale accidente, inclusiv atunci când devine ceva mai experimentat la mersul pe role sau pe bicicletă.Jucăriile fac parte din universul copiilor de toate vârstele, însă alegerea lor trebuie făcută ținând cont de materialele din care sunt confecționate. Oferă-i variante educative și interactive de joacă în primii ani de viață. Apoi, cu cât crește, ia în calcul că cel mic este mereu activ și în mișcare și nu va conștientiza pericolele, motiv pentru care va avea nevoie de jocuri sigure și de calitate.