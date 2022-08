Cum să organizezi o ședință foto de succes în studio

Ședințele foto de studio sunt la mare căutare în rândul amatorilor de fotografie, a modelelor, dar și a agențiilor de modelling, mai ales în apropierea sărbătorilor speciale din an: Paște, Crăciun, Revelion, Valentine’s Day, dar și în pragul unor evenimente solemne din viața clienților: zile de naștere, ceremonii, promovare de produse sau servicii etc, așa ca dacă deții un studio foto și vrei să te bucuri de clienți fericiți de fiecare dată, atunci iată cum poți organiza ședințe de fotografie pe cinste!

Ședință foto de succes în studio: Echipament și accesorii

Lumini de studio. Luminile sunt cele care fac diferența dintre un studio amator și unul profesionist. Lămpile pentru studio ar trebui să ofere calitatea necesară oricărei fotografii. Există modele diverse de lumini, așa că dotează-ți studio-ul cu cât mai multe: lumină continuă, lămpi LED etc.

Softbox-uri. Softbox-ul modifică lumina puternică, transformând-o pe aceasta într-una uniformă. Ajută la înlăturarea umbrelor de pe produse sau persoane.

Umbrele foto. Umbrelele foto sunt, de asemenea, importante într-un studio. Datorită lor te poți juca cu umbrele puternice. Există două tipuri de umbrele: transparente și de reflexie.

Blițuri de studio. Blițurile de studio sunt ideale atunci când ai nevoie de mai multă lumină sau când vrei să accentuezi anumite detalii din fotografii.

Fundal. Vei întâlni mulți clienți care doresc o ședință foto-video în stil „stock photo”, așa că un fundal simplu, monocrom: greenscreen sau alte nuanțe, este un obiect esențial al studioului.

Mese și corturi pentru fotografia de produs. Dacă te-ai specializat pe fotografierea produselor, atunci cu siguranță ai nevoie de un echipament special pentru acestea, astfel încât să pui în evidență calitatea, aspectul și caracteristicile esențiale. De pildă, dacă vrei să fotografiezi creativ diferite prăjituri și torturi, atunci un cort care să direcționeze lumina pe aspectul desertului este întocmai ceea ce ai nevoie!

Discută cu clienții înainte de ședința foto

Pregătește set-up-ul înainte de ședința foto

Creează un program pentru o ședință de succes și fără griji

Pentru ședințe foto de succes ai nevoie de tot echipamentul necesar, astfel încât să capturezi fiecare moment întocmai așa cum își dorește clientul! Așadar, iată ce accesorii, gadgeturi și alte articole nu ar trebui să-ți lipsească!Fiecare client are o anumită viziune asupra sesiunii foto la care urmează să participe, chiar dacă acesta este agentul sau modelul. Întâlnește-te înainte de ședința propriu-zisă și discută toate detaliile necesare: unghiurile foto preferate: high view, flat lay, sideways etc, caracteristicile ce trebuie accentuate, fundalul, povestea și alte informații care te vor ajuta să realizezi fotografiile așa cum își dorește clientul.O ședință foto de succes are nevoie de un set-up ideal și pregătit din timp. În urma discuțiilor cu clientul, pune luminile potrivite în cadrul în care se va desfășura sesiunea de fotografie, schimbă fundalul, șterge obiectivele și camerele, pune la dispoziție recuzita cerută etc. În acest fel, clientul își va da seama că lucrează cu un profesionist și vei fi recomandat cu siguranță către alte persoane!Planifică-ți întotdeauna ședințele foto cu ajutorul unui calendar, fie acesta fizic sau online, astfel încât să ai un program organizat și potrivit pentru fiecare client în parte. Timpul înseamnă bani, iar dacă o persoană întârzie mult la o ședință atunci este indicat să o reprogramezi sau să folosești timpul rămas pentru a fotografia modelul sau produsul, fără a intra în programul de lucru al următoarei ședințe. Pentru un plus de siguranță poți trimite un mesaj clientului cu o zi înainte ca să îi amintești de ședința foto din studio.Ședințele foto de studio sunt ideale pentru cei care vor să creeze amintiri calitative, alături de cei dragi, dar și pentru cei care au nevoie de un fundal profesional, precum greenscreen-ul. Așadar, ține cont de sfaturile oferite și încântă-ți de fiecare dată clienții cu servicii de top!