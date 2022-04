Cum să-ți construiești o ținută office comodă pentru perioada sezonului cald

Simți cum pe zi ce trece temperaturile încep să crească și te bucuri că poți să renunți la ghetele grele și geaca groasă. În schimb, un singur lucru te pune în dificultate: cum adopți un stil potrivit atât sezonului cald, cât și locului tău de muncă?

Optează pentru accesorii ușor de combinat

Adaugă garderobei tale cât mai multe rochii office

Alege croieli lejere

Poți renunța la pantofii închiși

Fiecare grad în plus în termometru anunță sosirea căldurii și a soarelui, ceea ce te va împinge să renunți la cât mai multe straturi de haine pentru a nu te supraîncălzi. Însă există anumite reguli vestimentare pentru diferite contexte sociale, iar, pentru locul de muncă, ținuta ta trebuie să reflecte profesionalism. Astfel, chiar dacă nu ai o uniformă impusă, trebuie să iei în calcul normele și să găsești o cale de mijloc unde comoditatea să se întâlnească cu seriozitatea jobului.Există o varietate de articole vestimentare și materiale care să te avantajeze, să îi ofere corpului tău aerisirea necesară și nivelul de eleganță pe care trebuie să-l prezinți. Dacă ai nevoie de câteva idei prin care să te simți relaxată și elegantă, iată câteva despre cum poți pune cap la cap ținute potrivite jobului pentru perioada sezonului cald:Cel mai cunoscut truc pentru îmbunătățirea ținutei tale este de a adăuga accesorii care să-ți evidențieze vestimentația. Preferatele femeilor sunt în general poșetele și bijuteriile, așa că inspectează-ți cu atenție garderoba și ia în calcul să îți cumperi cât mai multe și diverse accesorii. Astfel, nu vei fi nevoită să adaugi constant alte haine, deoarece o poșeta îți poate împrospăta lookul. Dacă îți dorești utilitate și bun-gust, optează pentru, ca să eviți monotonia vestimentară. Pentru modernitate, ia în calcul să îți achiziționezi și o pereche de, care să te protejeze și de razele ultraviolete puternice ale verii. De preferat este ca bijuteriile să nu fie foarte evidente și țipătoare, ci doar să adauge ținutei tale un plus de eleganță.Rochia este cel mai bun prieten al unei femei, așa că nu te sfii să adaugi câteva modele remarcabile; majoritatea stilurilor de rochii sunt acceptabile în contextul locului de muncă, însă sunt de preferat cele care nu depășesc linia genunchiului. Optează pentru rochii din țesături ușoare precum bumbacul, inul și mătasea care lasă pielea să respire, au grad de absorbție a transpirației ridicat și oferă senzația de răcoare. Chiar dacă majoritatea te-ar sfătui să te limitezi doar la rochii simple, monocromatice, lipsite de imprimeuri, poți să abordezi stiluri vesele și îndrăznețe și să porți rochii cu imprimeuri geometrice, animal print și motive florale.Dacă îți dorești să porți o rochie elegantă și delicată sau pantaloni îndrăzneți cu o bluză pe măsură, ține cont și de croiurile acestora. Optează pentru croieli lejere, care să faciliteze respirația pielii. Este de preferat ca atunci când alegi bluze și rochii fără mâneci să ai mereu la îndemână o jachetă care să te acopere dacă ai nevoie de un look business. În rest, regulile de decență sunt general valabile: alege cu grijă lungimea rochiilor și fustelor și asigură-te că, despicăturile acestora nu sunt evidente, optează pentru bluze al căror decolteu nu este prea adânc, precum și haine nu foarte mulate pe corp.Dacă mediul de lucru este mai permisiv, poți, de asemenea, să înlocuiești pantofii cu sandale mult mai comode, din piele, pentru a le permite și picioarelor tale să se bucure de aerisire. Astfel, dacă renunți la pantofii cu toc sau la cei cu șiret, automat vei renunța și la șosete și dresuri, deci mai puține straturi de haine pe tine. Poți, în schimb, dacă nu te simți destul de confortabil să porți sandale, să optezi pentru pantofi din piele, precum cei tip oxford, cu șiret, dintr-un material lejer, sau balerini, care sunt ușor de încălțat și de întreținut.Nu te lăsa influențată de rigiditatea locului de muncă. Există destule trucuri prin care poți să nu te abați de la regulile vestimentare impuse de circumstanțe și să îți poți exprima feminitatea, creativitatea și încrederea de sine într-un spațiu profesional. Nu uita că delicatețea și rafinamentul se observă din comportamentul tău și pe urmă prin stilul tău vestimentar.