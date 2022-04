Cum te poate ajuta avocatul la divort?

Divortul, fie ca este pe cale amiabila, fie ca are loc prin judecata, este un moment care marcheaza deopotriva viata celor doi soti si a copiilor implicati. In cazul in care cei doi soti iau de comun acord decizia de divort si sunt in asentiment in ceea ce priveste impartirea bunurilor si custodia copiilor, atunci divortul poate sa aiba loc pe cale amiabila, intr-un mod cat se poate de simplu si rapid.

Motive divort pe cale judecatoreasca

Consultanta si reprezentare – avocat divort

Situatia se schimba atunci cand doar unul dintre soti doreste divortul si astfel inainteaza o cerera la instanta de judecata, existand insa si alte motive pentru care se apeleaza la un divort pe cale judecatoreasca. In acest caz va fi nevoie de prezenta unui avocat divort, precum unul pe care il gasesti pe Avocat-Online.eu , care sa reprezinte clientul si care sa ofere consultanta, pentru a ajunge la cele mai bune rezultate, in interesul clientului sau.In cazul in care nu esti sigur cu privire la validitatea motivului pentru care poti cere divort, poti cere sfatul unui avocat divort apeland la serviciile de consultanta online, un serviciu nou implementat in tot mai multe case de avocatura, pentru a fi mai aproape de clienti, indiferent de distanta fizica.De regula, un divort pe cale judecatoreasca poate sa fie intentat in cazul in care cei doi soti traiesc separat de cel putin 2 ani, cazuri des intalnite atunci cand unul dintre soti pleaca la munca in strainatate. Un alt motiv tine de sanatate, atunci cand unul dintre soti sufera de o boala grava sau incurabila si este de acord cu desfacerea casatoriei in favoarea celuilalt sot. De asemenea, exista o serie de alte motive subiective pentru care se poate face cerere de divort la instanta judecatoreasca, in acest caz, unul dintre soti fiind reclamantul, iar celalalt fiind paratul.In faza de inceput, inainte de a se depune cererea de divort, sotul poate sa apeleze la un avocat divort pentru a solicita o consultanta online sau o consultanta la birou. Se discuta motivele pentru care doreste divortul si se vor aborda cele mai bune strategii de actiune, astfel incat sa se ajunga, pe cale legala, la un rezultat favorabil. In cazul divortului pe cale judecatoreasca fiecare sot este reprezentat de cate un avocat. Se va apela la un avocat cu expertiza in dreptul familiei, care poate oferi consultanta in chestiuni ce tin de derularea divortului in instanta, fiind cel care ajuta la redactarea actelor de procedura, reprezentand si asistand clientul in fata instantei. De asemenea, avocatul este prezent in momentul in care se incearca medierea partilor ajutand la obtinerea unui acord, care sa priveasca interesele clientului.Tot un avocat specializat va poate oferi consultanta in tot ceea ce priveste partajul, exercitarea autoritatii parintesti, pensia de intretinere, programul de vizita sau chiar obtinerea unui ordin de protectie daca este cazul. Atunci cand alegi un avocat divort este indicat sa cunosti detalii despre experienta acestuia in cazurile de divort si modul in care actioneaza, pentru a decide daca puteti colabora pe intregul procesului de divort.Indiferent ca ai ales sa divortezi pe cale amiabila sau pe cale judecatoreasca, in faza initiala, o consultanta online cu un avocat divort te poate ajuta sa iti lamuresti unele dubii cu privire la ceea ce ai de facut si te poate indruma spre ceea ce ai de facut, legal pentru a inainta in procedura de divort. Un avocat divort va juca un rol important in impartirea bunurilor dobandite in timpul casatorie, o parte esentiala in cadrul fiecarui divort cu partaj, indiferent de motivele pentru care se intenteaza. Prin avocat se stabileste negocierea pentru stabilirea partajului prin acord, avocatul este cel care redacteaza actiunile si cererile legate de partajul bunurilor comune si de tranzactii.