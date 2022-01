Date șterse sau formatate accidental? 7 sfaturi pentru a le recupera

Dezastrele naturale, breșele de securitate sau erorile umane sunt cauzele cele mai întâlnite atunci când vorbim de date șterse sau formatate accidental. Indiferent de modul în care informațiile au dispărut din computer, datele pot fi recuperate dacă sunt utilizate rapid soluții integrate.

Recuperarea pe cont propriu

Sprijin de la experți

Identificarea riscurilor

Prioritizarea nevoilor companiei

Plan de recuperare și update

Back-up

Extra sfat

Companiile s-au confruntat cel puțin o dată în existența lor cu cazuri în care date esențiale au fost șterse sau formatate accidental. Principiul conform căruia nimic nu se pierde cu adevărat este valabil, dar situațiile imprevizibile trebuie avute în vedere.După identificarea problemei, a datelor care lipsesc, primul pas este de regulă încercarea de remediere pe cont propriu.În multe cazuri companiile fac tot posibilul pentru a identifica și recupera informațiile șterse sau formatate accidental, apelând la inginerul de sistem. Soluție se dovedește ineficientă și chiar păguboasă uneori.Pentru siguranță și rapiditate, compania ta poate apela la s oluții de disaster recovery ce îți permit restaurarea sistemelor, infrastructurilor și a datelor critice . Acest tip de ajutor este eficient atât în cazul erorilor umane, cât și în situațiile apariției unor breșe de securitate. Soluțiile de disaster recovery sunt viabile și necesare la reluarea activității companiei după dezastre naturale.Serviciul cuprinde procedurile, politicile sau procesele care pregătesc infrastructura IT vitală a firmei pentru o recuperare eficientă, astfel încât afacerea să nu fie afectată. În plus, nu implică achiziții de hardware, software sau licențe.Experții în IT&C sunt pregătiți pentru orice tip de scenariu și vor putea alege cea mai bună variantă de sincronizare a datelor, pentru ca acestea să fie la zi, chiar și în situația în care se află în locații diferite. Datele, aplicațiile și serverele sunt replicate într-un centru securizat, capabil să facă față oricăror amenințări.Dacă compania ta a trecut printr-un episod de recuperare a datelor este timpul să te gândești la riscurile pe care le presupune businessul tău.Riscurilor identificate mai sus li se pot adăuga și alte situații neprevăzute.Așadar, analizează cu atenție activitatea, identifică riscurile și apelează la firme specializate pentru a obține soluțiile integrate, de care afacerea are nevoie, pentru buna desfășurare a activității.Poate părea un sfat fără substrat, dar când vine vorba de securizarea datelor, păstrarea lor și chiar recuperarea în momentele în care pot fi pierdute, cheltuielile sunt perfect justificabile și chiar necesare.Nevoia existenței unui plan de recuperare este esențială în orice tip de business. Și acest plan trebuie modificat și actualizat ori de câte ori se schimbă aplicațiile, personalul sau locația. Actualizările trebuie să fie prioritare pentru că nu se știe niciodată când poate apărea o situație specială.Planul de recuperare trebuie să aibă back-up. De aceea este important să ai un bun provider de servicii de cloud și soluții de disaster recovery, care vă vor permite recuperarea datelor aproape instantanee.Cum “repetiția este mama învățăturii”, nu este suficient să fii prevăzător, să ai un plan și experți la care să apelezi. Din când în când, poți face în cadrul companiei exerciții, pentru a vedea eficiența măsurilor și pentru identificarea erorilor din protocoale.Companiile de astăzi au de înfruntat situații extraordinare, pentru care trebuie să fie pregătite. Fie că au angajați care pot știi cum să acționeze, într-o primă fază, în situația ștergerii sau formatării datelor accidental, orice companie trebuie să aibă protocoale pentru situații neprevăzute și ajutor de specialitate pentru recuperarea datelor în siguranță, în cel mai scurt timp posibil.