De ce este importantă vizita anuală sau bianuală a câinelui la medicul veterinar

Iubitorii de animale stiu ca un caine nu are nevoie doar de un camin iubitor, de hrana si de apa, ci si de vizite periodice la cabinetul veterinar. Aceste controale periodice ii vor oferi cainelui o viata sanatoasa si lipsita de probleme medicale, iar tie certitudinea ca il vei avea langa tine sanatos o perioada cat mai indelungata de timp.

1. Responsabilitate

2. Depistezi la timp bolile

3. Scazi costurile

Cat de des trebuie sa mergem cu cainele la medicul veterinar?

Control general de rutina - ce investigatii vor fi efectuate

Temperatura cainelui - in mod normal aceasta este cuprinsa in intervalul 38.3 - 38.7 grade Celsius; Greutatea cainelui - daca ai grija la produsele pe care i le oferi, dar si la cantitatea zilnica de hrana, atunci nu ar trebui sa fie probleme. Insa, daca medicul veterinar va considera ca exista probleme in acest sens, iti va recomanda cresterea activitatii zilnice cu 1/3 fata de momentul actual pentru a reveni mai usor la greutatea optima. Verificarea ochilor, a urechilor si a danturii - Pe masura ce timpul trece, cainii se pot confrunta cu diferite afectiuni, care ii pot afecta calitatea vietii. Daca ne referim la ochi, medicul va cauta posibile leziuni sau secretii. Daca ne referim la urechi, acestea trebuie sa fie curate. Iar dintii, acestia nu trebuie sa aiba depuneri de tartru, mirosuri neplacute, iar gingiile nu trebuie sa fie inflamate. Se va analiza starea pielii si a blanii. Un caine trebuie sa aiba o piele curata, sa nu aiba paraziti, leziuni sau iritatii, blana trebuie sa fie si ea curata si lucioasa. Un alt aspect pe care medicul il va verifica este reprezentat de stare pernitelor - ele nu trebuie sa fie crapate ori iritate. Evaluarea reflexelor neurologice - in acest sens se va verifica echilibrul, simtul tactil, perceperea si plasarea stimulului vizual, dar si multe altele. Verificarea ganglionilor - in cazul in care sunt inflamati este posibil ca patrupedul sa se confrunte cu o infectie.

Reputatia cabinetului - vei gasi o multime de recenzii online, ele te pot ajuta sa iti faci o idee asupra modului in care medicii lucreaza si cat de priceputi sunt acestia. Locatia - este important ca medicul veterinar sa fie cat mai aproape de tine. Acest lucru inseamna enorm de mult in cazul unei urgente. Serviciile oferite - este important sa alegi un medic veterinar care sa iti monitorizeze cainele pe toata durata vietii. Daca ai ales o clinica mica, in proximitatea casei, care poate nu este dotata cu echipamentele necesare unui anumit tip de interventie, acestia pot extrenaliza serviciile de care nu dispun. In cazul in care ai o urgenta, apeleaza prima oara la medicul veterinar care cunoaste istoricul cainelui tau. Program - urgentele nu tin cont de programul de lucru al medicului veterinar, prin urmare este important sa stii cat mai multe despre modul in care se intervine in afara orelor de program sau sa apelezi la o clinica specializata in urgente cand este cazul.

Este drept ca din punct de vedere financiar nu este usor sa cresti un animal, insa daca tot ti-ai asumat aceasta responsabilitate si te bucuri din plin de beneficiile pe care ti le aduce, nu uita si de vizita anuala sau bianuala a cainelui la medicul veterinar. Iata si de ce.Trebuie sa stii ca este responsabilitatea ta sa te asiguri ca animalul tau de companie beneficiaza de ingrijirea medicala de care are nevoie. Iar printr-o vizita periodica la medicul veterinar vei putea depista la timp diversele afectiuni cu care se confrunta cainele tau. Nu uita ca exista diferite rase de caini, de la, pana la rase de caini de talie foarte mare, iar problemele ce pot aparea in timp difera de la una la alta. Prin urmare, este important ca alaturi de medicul veterinar sa monitorizezi cu atentie starea de sanatate a cainelui.Stim cu totii ca o boala netratata la timp poate avea efecte devastatoare, prin urmare cu cat animalul tau este consultat periodic, cu atat riscul ca boala sa ajunga intr-un stadiu avansat este mai mic.Desi ai tinde sa crezi ca un control de rutina este scump, trebuie sa ai in vedere faptul ca o boala netratata poate fi si mai costisitoare. Unde mai pui ca intotdeauna este mai usor si mai ieftin sa previi, decat sa tratezi.Daca ai un caine adult sanatos si nu observi semne care sa te ingrijoreze atunci o vizita o data pe an este mai mult decat suficienta. In cadrul acestui control, cainele tau va beneficia de un control de rutina, de vaccinarea anuala, de deparazitare si asa mai departe.Daca ai un caine senior atunci este important sa mergi la medicul veterinar de cel putin doua ori pe an. Controalele vor fi in acest caz ceva mai amanuntite si pot include atat analize de sange, cat si alte investigatii de specialitate care sa excluda orice afectiune grava pe care o pot dezvolta cainii seniori.In cazul unui control de rutina, daca nu exista un comportament care sa trezeasca suspiciuni si nici tu nu ai observat semne de ingrijorare in timp, medicul veterinar va verifica:Este important sa stii ca un caine senior are nevoie de mai multa atentie decat un pui sau un caine adult. Prin urmare, medicul veterinar iti va recomanda o serie de investigatii mai amanuntite.Daca nu ai inca un medic veterinar, ar trebui sa incepi sa cauti unul. Iata care sunt cele mai importante aspecte pe care trebuie sa le ai in vedere atunci cand selectezi un cabinet veterinar.Pe final iti recomandam sa ai grija de sanatatea cainelui tau si sa nu uiti ca vizitele la medicul veterinar ar trebui sa fie efectuate o data si chiar de doua ori pe an.