De ce sa alegi o rochie traditionala pentru un eveniment

Atunci cand trebuie sa participi la un eveniment si-ti doresti sa fii absolut senzationala, poate fi cu adevarat dificil sa te decizi intre o rochie de ocazie mai scurta, una mai lunga, o rochie serioasa, una plina de paiete. Vei dori bineinteles, sa fii cu adevarat inovatoare si sa nu te afli in postura ca o alta invitata ar putea avea exact aceeasi rochie ca a ta, mai ales daca ai o personalitate puternica ce-si doreste a fi unicata indiferent de circumstante.

Sunt disponibile intr-o varietate de marimi si culori astfel incat vei gasi in mod cert optiunea care ti se potriveste, indiferent de stil sau varsta;

Pot fi purtate la absolut orice tip de eveniment - de la nunti, la botezuri, la cununia civila, petreceri tematice si/sau de familie etc.

Sunt fabricate din cele mai bine materiale ca tu nu doar sa arati bine si sa primesc nenumarate complimente, dar si sa te simti comod pe intreaga durata a evenimentului;

Este un model la mare cautare, deci nu se va demoda niciodata si vei putea sa porti o astfel de rochie chiar si peste ani si ani sau la alte ocazii.

Cum transformi o rochie traditionala intr-o piesa de efect?

Ce rochie traditionala mi se potriveste?

Cautarile tale ar putea avea un final fericit alegand sa apelezi la un model de rochie traditionala , cu un model ce prezinta specific 100% romanesc si care, nu va fi purtat de oricine.Pe langa aspectul inedit care ti-l va conferi o astfel de rochie, ea mai vine si cu alte avantaje, mai ales daca alegi una dintre rochiile traditionale disponibile in magazinul online Jojofashion.ro Un plus al rochiilor traditionale, indiferent ca vorbim de cele scurte, asimetrice sau maxi, e ca nu-ti dau prea multe batai de cap in ceea ce priveste accesorizare, ca rezultatul de final sa fie exact asa cum ai visat.Regula de stilizare e cat se poate de simpla - alege accesorii cat mai finute, in culori neutre, fie inspirate din nuantele deja prezente in modelul rochiei.De exemplu, la o rochie traditionala cum e rochia asimetrica Byanca, poti alege o pereche de sandale bej sau aurii alaturi de un plic cu aceeasi nuanta. Sau poti merge pe negru, argintiu, alb. La par iti poti face un mic coc sau cateva bucle, pe care sa le accesorizezi cu o coronita florala, fie o simpla diadema.Nu ai nevoie nici de accesorii scumpe, si nici de prea multe detalii costisitoare.Este practic imposibil sa nu gasesti cel putin un model de rochie care sa nu ti se potriveasca din portofoliul JojoFashion! Secretul este sa-ti cunosti cat mai bine corpul, ca sa-ti poti alege cel mai bun stil.Ca de exemplu, daca vrei sa-ti faci picioarele mai lungi si sa ai o aparitie ca de gala, rochiile traditionale asimetrice, mai lungi in spate si mai scurte in fata, vor fi pur si simplu splendide. Daca de altfel ai un stil mai controversat, cu mai putina piele la vedere, o rochie clasica neagra cu imprimeu traditional precum e Salomeea va fi perfecta.Rochia Salomeea este o rochie maxi, fluida si ampla, confectionata din voal, care transmite eleganta si mult bun gust, fiind potrivita pentru orice tip de eveniment si orice constitutie.Iar daca esti mignona, cu precadere tie ti se va potrivi o rochie scurta clos, un model tineresc ideal chiar si pentru domnisoarele de onoare ce participa la o nunta in stil traditional.Optiunile sunt variate si le poti avea pe fiecare dintre ele cu livrare rapida in 48 ore direct la usa casei tale. In plus, le poti analiza cat doresti si sa le probezi fara ca nimeni sa te intrerupa, ca mai apoi sa-ti alegi exact ce-ti place.