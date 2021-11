De ce sa cumperi bijuterii din aur de la amanet

Aurul se numara printre cele mai dorite si cautate resurse din intreaga lume. Simbol al bogatiei si valorii, acesta a fost adorat de oameni de-a lungul timpului si inca suscita interesul tuturor celor care vor sa aiba cateva accesorii pretioase in colectia lor de bijuterii. Investitia in piesele din aur inca se dovedeste a fi o idee excelenta, pretul metalului fiind in continua crestere. Obiectele din aur sunt un cadou de nepretuit. De unde putem, insa, achizitiona lucruri deosebite la preturi accesibile? Casele de amanet pot reprezenta una dintre cele mai bune variante. Iti prezentam mai departe cateva argumente pentru aceasta afirmatie.

Preturi mai mici pentru bijuterii

Calitate garantata

Gama variata de bijuterii

Serviciile oferite de o casa de amanet sunt numeroase. Preturile de vanzare ale produselor sunt mai mici pentru bijuterii fata de cele din magazinele specializate. Unele dintre piese sunt second-hand, insa exista si foarte multe bijuterii noi pentru care nu trebuie sa platesti o avere. La amanet poti intotdeuna sa gasesti chilipiruri pe care sa le cumperi la preturi foarte convenabile si, de ce nu, chiar sa le revinzi mai tarziu la un cost avantajos, pentru a obtine profit. Cererea de aur creste in medie cu 19% pe an, ceea ce inseamna ca acest metal poate fi o investitie pe termen mediu si lung.Daca alegi sa cumperi bijuterii de la o casa de amanet asta nu inseamna ca faci rabat la calitate. Din contra, trebuie sa stii ca unitatile de acest gen respecta un proces foarte minutios de analiza a calitatii si autenticitatii aurului, inainte de a-l primi ca garantie pentru un imprumut. Bijuteriile trebuie sa treaca anumite teste pentru a fi considerate eligible, fapt ce scade riscul sa achizitionezi piese a caror valoare este incerta. Bijuteriile second-hand sunt chiar reconditionate si curatate cu atentie, inainte de a fi scoase la vanzare. Casele de amanet vin in intampinarea nevoilor clientilor lor cu produse bine intretinute. Unele case de amanet garanteaza pentru bijuteriile oferite la vanzare, pentru a le certifica autenticitatea sau valoarea.Intr-un amanet cunoscut si cu o buna reputatie pe piata vei avea parte de transparenta totala si garantia calitatii, dar si sansa sa descoperi o varietate de accesorii. Datorita multitudinii de oamenii care trec pragul unui amanet, diversitatea obiectelor este si ea considerabila. Poti sa descoperi intr-o casa de amanet tot felul de bijuterii, de la cercei si bratari, pana la lantisoare, pandantive si coliere. Unele dintre ele sunt vintage, altele fac parte din diverse colectii, ori sunt realizate dintr-un anumit tip de aur, care a devenit mai rar pe piata.Cumpararea bijuteriilor dintr-o casa de amanet poate insemna pentru multi o reala vanatoare de comori.Mai bine de 75% din totalul aurului de pe piata se gaseste sub forma de bijuterii, acest lucru confirma cat de apreciate continua sa fie podoabele. Accesoriile care se gasesc de vanzare la amanet sunt piese pretioase, ce pot fi achizitionate la preturi accesibile și vor putea fi mereu usor de revalorificat, datorita calitatii lor.