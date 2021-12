De Craciun nu uita sa cumperi cadouri pentru prieteni. Esti in pana de idei? Avem noi cateva din care sa te inspiri

Vrei sa-ti surprinzi placut prietenii cu un cadou de Craciun? Daca da, dar nu stii ce sa alegi, astfel incat sa-l suprinzi cu adevarat, avem cateva idei cadouri interesante din care te poti inspira.

1. Pentru prieteni pasionati de muzica

2. Pentru o prietena pasionata de aranjarea parului

3. Pentru o persoana pasionata de sport

4. Pentru prieteni pasionati de o alimentatie sanatoasa

5. Pentru prieteni care sunt pasionati de lectura

6. Pentru prieteni pasionati de cafea

7. Pentru o prietena friguroasa

Cel mai simplu mod de a alege cadouri pentru prieteni apropiati este sa fii atent la pasiunile acestora. De acolo pot veni cele mai bune inspiratii, dar si idei de cadouri Craciun care ii vor surprinde. Iata cateva idei cadouri interesante.Daca prietenii tau sunt pasionati de muzica, poti sa te inspiri din acest domeniu. Practic ii poti cumpara orice cadou care are legatura cu muzica. De la casti wirless, la boxe portabile pentru calatorii si pana la cd-uri sau discuri vinil pentru pick-up, daca detin unul.Daca ai o prietena care acorda o mare importanta aranjarii parului, ii poti achizitiona un uscator de par profesional sau un set cu ondulator si placa de par. La fel de utile sunt si acccesoriile pentru ondularea parului care nu folosesc caldura, sau produse cosmetice profesionale, pentru par.Daca este in cautarea unor cadouri pentru prieteni care sunt apsionati de sport, poti alege imbracaminte si/sau incaltaminte specifica acestei activitati. Sau poate au nevoie de un pres de yoga, de gantere ori de alte accesorii utile in desfasurarea acestei activitati, la domiciliu.Daca prietenii tai sunt pasionati de o alimentatie sanatoasa, poti alege un aparat de gatit la aburi sau un air fruer, insa trebuie mai intai sa te asiguri ca nu au unul.Prietenii tai sunt apsionati de lectura? Atunci poti cumpara carti pe care stii ca si le doresc, sau ultimele aparitii ale actorilor favoriti, daca stii ca nu le ai. La fel de bine poti adauga cadoului un semn de carte aparte, si chiar o lampa de citit pentru voiaj. Iar daca prietenii tai sunt pasionati de tehnologie poti alege un kindle, daca nu au deja unul.Cine nu adora cafeaua? Prin urmare, daca ai prieteni cafegii, un coffee bar se regaseste, cu siguranta, pe lista lor de dorinte. Achizitioneaza un set specific pentru coffee bar, cu recipiente in care sa poata tine cafeaua, zaharul, aromele specifice, capsulele, etc. Sau, poti achizitiona chiar un aparat de cafea, daca bugetul iti permite si stii ca isi doresc asta.Cine nu are o prietena friguroasa? Este acea persoana careia ii este frig mereu si care adora sa stea pe canapea, infofolita si cu o cana fierbinte de ceai sau cafea, in mana. Daca si tu ai o astfel de prietena si nu stii ce cadou sa-I iei, atunci o patura pufoasa si calduroasa poate fi cadoul perfect pentru aceasta.Daca nu ai idei de surprize pentru prieteni, cu siguranta te poti inspira din cele prezentate mai sus.