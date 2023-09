Decantoarele de băuturi - Cadouri corporate cu care mergi la sigur

Alegerea unui cadou corporate poate fi destul de dificilă. Nu vrei să dai greș alegând un cadou care poate fi interpretat, nu vrei să aloci o sumă prea mare și, totodată, vrei să oferi ceva care să fie atât util, cât și impresionant.

Set cadou decantor Glob Pământesc cu 4 pahare Deluxe

Set cadou decantor Glob Pământesc cu două pahare Epique

Set cadou decantor Glob Pamantesc cu doua pahare Deluxe

Set cadou decantor Sticla Diamant cu două pahare Deluxe

Decantor de băuturi Rotativ

Decantor de băuturi Rotativ auriu

Set Decantor de băuturi Rotativ cu 2 pahare argintiu

Set Decantor de băuturi Rotativ cu 2 pahare auriu

Decantor Munte În Vârful Lumii cu bile de curățare

Decantor Munte de Aur În Vârful Lumii cu bile de curățare

Când te gândești la cadouri corporate, probabil îți vin în minte clasicele stilouri și pixuri, eventual personalizate cu numele destinatarului, agende și alte lucruri de birotică. Bineînțeles, aceste cadouri pentru birou sunt excelente, însă nu trezesc emoții și, de cele mai multe ori, ajung în sertare sau vor fi folosite abia peste câțiva ani.Dacă vrei să oferi cadouri corporate care să impresioneze pe oricine, atunci îndreaptă-ți atenția spre decantoare de băuturi. Acestea sunt excelente pentru orice colecționar de băuturi rafinate și pot fi oferite chiar și în contextul sărbătorilor de iarnă. În cazul în care nu știi ce tip de cadou să îi oferi șefului sau unui partener de afaceri, cu ocazia Crăciunului, finalului de an sau pur și simplu cu o altă ocazie, atunci optează cu încredere pentru decantoare de băuturi.Acestea pot fi folosite ca atare, pentru a servi băuturile în cel mai bun mod sau ca și decorațiuni pentru bar sau sufragerie, când nu sunt utilizate. Îți vom prezenta cele mai frumoase decantoare pe care le poți oferi drept cadouri corporate.Dacă bărbatul căruia urmează să îi dăruiești un decantor are des invitați pe care îi răsfață cu băuturi deosebite, atunci oferă-i un set care să includă și patru pahare. Acest set se potrivește persoanelor care apreciază eleganța și rafinamentul unor accesorii pentru servit băuturile. Orice moment în care va fi folosit, va fi o experiență deosebită, aducând atmosfera unui bar de lux în propria casă. Mai mult, setul este ideal și pentru cei care adoră călătoriile, având în vedere design-ul.Rămânem tot la cadouri care includ un design perfect pentru pasionații de călătorii sau chiar și pentru cei care îmbină pasiunea pentru băuturi fine sau rare cu pasiunea pentru a explora lumea. Astfel, îți recomandăm un decantor cu un design elegant și sofisticat, sub formă de glob pământesc, însoțit de două pahare în același registru estetic. Poate fi folosit pentru diverse băuturi, de la whisky la vin sau chiar cocktailuri speciale. Este o alegere ideală pentru cei care apreciază atenția la detalii și calitatea produselor.Nu puteam să nu îți recomandăm și acest set, care include doar două pahare. Astfel, este cadoul ideal chiar și pentru persoana iubită, pentru a vă bucura amândoi de băuturi fine, servite într-un mod deosebit, într-o seară relaxantă. Cu ajutorul decantorului, veți putea celebra momentele speciale și de ce nu, vă veți face planuri pentru o nouă vacanță, inspirați de design-ul în formă de glob pământesc.Pentru bărbații care adoră decorațiunile extravagante, implicit și accesoriile pentru băuturi în același ton, recomandăm acest set cu decantor din sticlă în formă de diamant, însoțit de două pahare deluxe. Alegând un astfel de cadou, vei impresiona orice bărbat pasionat de băuturile fine. Designul elegant al decantorului, asemănător unui diamant și calitatea paharelor adaugă o notă de lux oricărei experiențe de degustare.Pentru persoanele care adoră decorațiunile diferite, deosebit și în același timp accesoriile pentru vin ieșite din comun, acest decantor rotativ reprezintă cadoul perfect. Funcția de rotație a acestui decantor este atât funcțională (pentru că băuturile să se aerisească mai eficient), cât și un element de spectaculos, care va atrage atenția tuturor invitaților. Este un cadou ideal pentru cei care vor să transforme complet experiența de degustare și să impresioneze invitații.Vrem neapărat să îți prezentăm și varianta aurie a decantorului rotativ, o varianta mai elegantă, considerată de lux. Este îmbinarea perfectă între estetică, eleganță și funcționalitate. Designul său atrăgător și strălucitorul finisaj auriu adaugă o notă de lux oricărei experiențe de servire a băuturilor fine. Acest decantor este alegerea ideală pentru cei care caută rafinament și calitate superioară în accesorii pentru băuturi.Între accesoriile și decorațiunile argintii și aurii se dă o "luptă": sunt oameni care preferă numai argintiul și oameni care adoră numai auriul. Pentru cei care își doresc accesorii argintii pentru servirea băuturilor, acest set cu un design sofisticat și o construcție solidă, adaugă un element deosebit oricărui bar. Decantorul rotativ permite aerarea optimă a băuturii, îmbunătățind astfel aroma și gustul.Dacă ți-am prezentat setul argintiu, nu puteam să nu ți-l prezentăm și pe cel auriu, care este o alegere cu totul deosebită pentru persoanele care adoră accesoriile rafinate. Așa cum știi deja, auriul este asociat cu eleganța supremă, așa că un astfel de set cu decantor și pahare se potrivește unei persoane pretențioase, care cu greu poate fi impresionată.Pentru cine este potrivit acest decantor? Pentru toți cei care merg pe trasee montane sau pentru persoanele care și-au setat țeluri mari, asemenea cuceririi celor mai înalți munți. De asemenea, este un cadou perfect pentru bărbații aventurieri și iubitori de băuturi fine. Datorită design-ului, acest decantor poate fi și o decorațiune superbă, când nu este folosit ca atare. VIne însoțit de bile de curățare care fac întreținerea simplă și ușoară.Bineînțeles, nu puteam să nu îți prezentăm și varianta cu munte auriu, care poate avea numeroase semnificații. Poate fi un cadou ideal pentru cei care cred că succesul este asociat cu munca foarte grea, asemenea urcării unui munte sau pentru cei care cred că adevăratele comori se regăsesc în locuri greu accesibile. Este un cadou rafinat, care poate impresiona pe oricine.Așadar, sperăm că ți-au plăcut ideile noastre de cadouri corporate pe care le poți dărui oricând.