Descoperă cele mai populare păcănele online de la Frank Casino

Dacă joci sloturi online pe bani reali , cu siguranță că ai observat oferta tot mai bogată din cazinourile online licențiate. De exemplu, Frank Casino, una dintre platformele lansate în 2021, are peste 2.000 de sloturi.

LEGACY OF DEAD

HALLOWEEN

MULTIFLY

STARBURST XXXtreme

FLOATING DRAGON HOLD&SPIN

În cazul în care nu ai jocuri preferate, poți face o selecție restrânsă folosind filtrele funcției de căutare, după furnizor, categorie, funcții, cerință bonus, Payout și volatilitate. O altă variantă pentru început este să testezi sloturile de mai jos, care sunt printre cele mai populare.Este un slot inspirat din legendele Egiptului Antic, cu 5 role, 3 coloane și 10 linii de plată. Simbolurile sunt des întâlnite în păcănelele cu această tematică: Tutankhamon (care plătește până la 500 de ori miza), Anubis - Zeul Morților (care plătește de 160 de ori miza), Faraonul și Horus – Zeul Șoim (care plătesc de 60 de ori miza).Cea mai importantă pictogramă este camera mortuară aurită, care e simbol Wild și Scatter, dar și plătește până la 500 de ori miza. Dacă pe ecran se opresc minim trei pictograme de acest fel, sunt declanșate 8 rotiri gratuite cu simbol special expandabil. În timpul secvenței, poți obține alte 8 rotiri, cu un simbol special suplimentar.Nu mai este mult până la Halloween. Ai posibilitatea să intri în spiritul sărbătorii jucând slotul cu același nume, în care apar multe pictograme înfricoșătoare. Cotele Dracula este în centrul atenției, fiind înconjurat de lilieci, pisici negre, păianjeni uriași, luna plină, dar și coșul cu produse tradiționale. Contele are și o pereche, care aduce câștiguri la fel de mari ca el (până la 500 de ori miza).Pictograma cu pălăria de vrăjitoare și mătura este simbolul Wild, care ajută la formarea câștigurilor. În joc sunt și două simboluri Scatter: dovleacul scobit, cu lumânare înăuntru (cel mai puternic simbol pentru Halloween) și cartea, care poate aduce 10 rotiri gratuite cu multiplicator x2.Pentru câteva minute, poți ajunge cu imaginația în sălbăticie, acolo unde vietățile mari și mici, târâtoare, mergătoare sau zburătoare sunt în mediul lor natural și își petrec ziua vânând insecte. „Multifly” este un slot Megaways, cu 243 de linii de plată.Câștigurile cele mai mari sunt obținute atunci când se formează combinații câștigătoare cu simbolurile specifice junglei: iguana, broasca, tucanul și papagalul. Simbolul Wild poate înlocui oricare altă figură de pe rolă, însă mai are și un alt rol: adaugă 1+ la multiplicatorul rolelor pe care apare. Dacă apar mai mulți multiplicatori la un singur câștig, valorile acestora se înmulțesc. Câte un simbol Scatter (cameleonul) pe rolele 2, 3 și 4 declanșează funcția Free Spins, prin care beneficiezi de 10 rotiri gratuite. Multiplicatorii rolelor nu se mai resetează la fiecare rotire, ca în jocul de bază.Starburst este unul dintre cele mai populare sloturi din toate timpurile, iar vesiunea XXXtreme vine cu caracteristici care fac experiența de joc și mai extraordinară. Pe lângă pietrele prețioase care fac ecranul să strălucească, steluța Scatter are puteri suplimentare. Nu numai că se extinde pe toată coloana și oferă un Respin, ci vine și cu un multiplicator de până la 150x.În plus, apare funcția Random Wilds, care se activează aleatoriu după o învârtire sau după un Respin. În acel moment, între 1 și 3 simboluri Wild aterizează pe rolele 2,3 și/sau 4. Se poate cumpăra funcția XXXtreme spins, care garantează Wild-urile random pe role.Tematica este asiatică, pe role oprindu-se corăbii, păsări, fluturi viu colorați, zmeie și pești de diverse culori. Fata este simbol Wild, în timp ce dragonul plutitor este Scatter (oferă până la 20 de rotiri gratuite în care sunt cumulate valorile simbolurilor pești). Cea mai importantă funcție specială este declanșată de pictograma monedei de aur. Aceasta poate apărea doar pe rola din mijloc.Trei monede inițiază secvența Hold&Spin, care îți oferă trei rotiri suplimentare. Dacă pe grilă se opresc și alte monede, atunci numărul rotirilor se resetează la trei. În cazul în care ai noroc, în timpul jocului special apare și un diamant, care înmulțește câștigul până la de 4993 de ori miza!