Esteto.ro: Pandemia crește apetitul românilor pentru produse sănătoase. 10% din comenzi includ remedii naturiste și suplimente alimentare

De la inceputul pandemiei de COVID-19, interesul pentru viata sanatoasa si preventie a devenit prioritar pentru majoritate. Alimentatia sanatoasa, produsele ecologice, remediile naturiste si un mod de viata mai precaut au determinat implicit o crestere a vanzarilor de produse naturiste si suplimente alimentare in Romania, potrivit Esteto.ro, unul dintre cele mai importante magazine online pentru femei, cu prezenta regionala, in Romania, Ungaria si Bulgaria.

25% dintre clienti cumpara produse naturiste pe baza recomandarilor de la specialisti

"In perioada de lockdown, vanzarile de produse naturiste si suplimente alimentare au crescut exponential in online, pe fondul restrictiilor impuse in magazinele fizice unde acestea sunt comercializate in mod traditional - magazine de tip plafar, farmacii etc. Cu o experienta de achizitie seamless in ecommerce, in acea perioada, multi dintre clienti au continuat sa cumpere din magazinele online si dupa ce comertul traditional a fost redeschis, astfel ca piata de produse naturiste online a intrat pe un trend ascendent care va accelera in perioada urmatoare, odata cu adoptia curentului << alimentatia ca medicament >> in randul romanilor", spune Octavian Jomir, CEO Esteto.ro.Anul trecut, categoria de produse naturiste si suplimente alimentare listate pe Esteto.ro a crescut cu 1.800%, iar tendinta de crestere se mentine si in 2021. Vanzarile din categorie sunt sustinute atat de schimbarea obiceiurilor de consum ale clientilor, cat si de oferta actualizata constant in site.Categoria de produse naturiste si suplimente alimentare, lansata in 2019, listeaza deja 12.000 de produse vandute de Esteto.ro si de partenerii din marketplace, respectand normele impuse in depozitarea si comercializarea produselor naturiste - fiind necesare un nivel controlat de temperatura si umiditate si o autorizatie speciala eliberata de ANSVSA.In prezent, 10% din comenzile plasate pe mall-ul online pentru femei Esteto.ro includ produse naturiste si organice si suplimente alimentare . In topul vanzarilor din categorie se afla remediile naturiste, suplimentele alimentare si produsele pentru slabire si modelare.O categorie tot mai importanta de clienti este reprezentanta de romanii interesati de un stil de viata sanatos, pe care il pot sustine si prin alimentatie si alte tipuri de produse provenite din surse sigure, de aceea aleg produse naturale fara aditivi, coloranti sau conservanti."Observam o tendinta in randul unei anumite categorii de clienti, precum reprezentantii generatiilor Mileniara si Z care, influentati de contextul sanitar actual, au devenit mai constienti si sunt preocupati de impactul asupra organismului propriu si a mediului pe care il genereaza prin rutinele lor zilnice", mai spune Octavian Jomir.Atunci cand achizitioneaza produse naturiste, romanii se bazeaza, in principal, pe recomandarile facute de specialisti pentru a-si rezolva anumite probleme. Astfel, un sfert dintre femeile din Romania aleg produsele in functie de recomandarile primite de la dermatologi, nutritionisti, cosmeticieni, potrivit unui sondaj Esteto.ro, realizat la finalul lunii mai, pe un esantion de 4.995 de respondenti, dintre care 98% femei.Totodata, membrii familiei sau prietenii au un cuvant de spus in legatura cu produsele achizitionate in 16% din cazuri, iar recomandarile venite din Social Media conteaza pentru 14% dintre romance.