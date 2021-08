Flori artificiale: 5 motive sa le folosesti in amenajarea camerei de zi

Iti doresti sa iti amenajezi camera de zi intr-un mod cat mai natural, dar nu te pricepi sau nu ai timp sa te ocupi de flori si plantele decorative? Nu trebuie sa renunti la aceasta idee, pentru ca ai la indemana o alternativa din ce in ce mai populara in ultima vreme. Aceasta este reprezentata de florile artificiale, care, datorita materialelor si tehnicilor performante folosite de producatori, au ajuns sa arate exact ca cele naturale.

Nu necesita ingrijiri speciale

Ideale pentru persoanele cu alergii

Te bucuri de ele tot timpul anului

Le poti aseza oriunde in casa

Necesita mai putine cheltuieli

Multi folosesc flori artificiale pentru a-si decora locuinta si chiar gradina, iar mai jos iti oferim cateva motive pentru a le urma exemplul.Pentru a-si pastra prospetimea cat mai mult timp, florile naturale trebuie udate periodic, necesitand totodata si o serie de alte ingrijiri. De multe ori, asta devine o problema serioasa atunci cand trebuie sa pleci de acasa pentru mai mult timp, pentru ca trebuie sa gasesti o persoana de incredere careia sa ii la incredintezi sarcina de a uda florile in lipsa ta. De asemenea, daca ai un program prea incarcat, e greu sa iti gasesti timp pentru a ingriji florile, care vor avea de suferit in cele din urma.Cu florile artificiale nu vei avea astfel de probleme, pentru ca acestea nu necesita niciun fel de ingrijiri speciale, fiind nevoie doar sa le stergi de praf din cand in cand.Multe persoane sunt alergice la polen, iar din acest motiv nu isi pot decora locuinta cu plante naturale. Desi ofera un aspect placut oricarei locuinte, plantele naturale pot fi un adevarat cosmar pentru cei alergici la polen, astfel ca o solutie la care pot apela cu incredere o reprezinta florine artificiale.Daca si tu iubesti florile, dar ai aceasta problema, iti poti umple camera de zi cu flori artificiale, avand parte astfel de decorul natural pe care ti l-ai dorit dintotdeauna, dar nu l-ai putut avea.Plantele naturale trec prin diferite cicluri de vegetatie si de aceea nu pot fi inflorite tot timpul anului. Totodata, unele dintre ele sunt sezoniere, asa ca nu te poti bucura de ele decat cel mult cateva saptamani pe an.Folosind florile artificiale pentru a-ti decora locuinta vei avea parte de un pastel de culori tot timpul anului, fara a te intrista cand acestea palesc dupa cateva zile.Se stie ca plantele tinute in casa au nevoie de o serie de conditii de lumina si temperatura, conditii care difera de la o specie la alta. In consecinta, trebuie amplasate intr-un loc in care sa aiba parte de conditiile optime, chiar daca acela nu este exact locul in care ti-ai dori sa stea.In schimb, florile naturale pot fi amplasate aproape oriunde in incapere, asa ca poti decora camera dupa cum doresti. Mai mult de atat, cand doresti sa schimbi decorul poti muta florile dupa bunul plac, fara sa tii cont de alte detalii, in afara de propriile gusturi.Desi un aranjament de flori artificiale foarte bine realizat poate fi mai scump decat un buchet de flori naturale, vei economisi bani apeland la aceasta solutie. Florile naturale se ofilesc si trebuie inlocuite periodic, in timp ce florile artificiale rezista timp de mai multi ani. Totodata intretinerea unor plante de apartament necesita anumite cheltuieli, in timp ce, in cazul florilor artificiale, singura investitie o faci atunci cand le achizitionezi.Nu in ultimul rand, trebuie sa tii cont si de faptul ca florile stau mult mai bine in mediul lor natural decat in glastra. Asadar, un adevarat iubitor de natura ar prefera sa foloseasca flori artificiale decat sa scarifice florile naturale doar pentru a-si decora locuinta.