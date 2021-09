Gustă din experiențele oferite de o bere artizanală cu personalitate!

Ce este berea artizanală? Este o bere cu personalitate, ce trebuie savurată pe îndelete și descoperită în aromele sortimentelor sale.

Australian Pale Ale

West-Coast IPA

Belgian Enkel

Bohemian Lager

Robust Porter

Czech Pilsner

Alege o bere cu personalitate prin care să-ți surprinzi prietenii!

Acum ai posibilitatea să alegi sortimente inedite defabricată în România și să le încerci oriunde dorești. Vei avea parte de experiențe gustative unice, pe care le poți împărtăși cu prietenii sau, de ce nu, pe care le poți savura în liniște.Omului i-au plăcut încă de la începuturile istoriei poveștile, iar berea artizanală concepută de The Three Happy Brewers este povestea descoperirii și fabricării berii. Niciunei povești bune nu-i lipsește o călătorie de regăsire, aceasta fiind și povestea berii artizanale oferite de berari pasionați, ce au colindat lumea în lung și în lat în căutarea gusturilor de neuitat. Aceștia au descoperit farmecul și libertatea oferită de berea artizanală, însușindu-și meșteșugul creării unor sortimente cu personalitate.Berea artizanală este berea făurită la scară umană, este berea cu specific local, ce însumează pasiunea, timpul și iscusința celor ce o fabrică. După o călătorie de căutare și de regăsire urmează așezarea și împărtășirea experienței acumulate. Destinul a făcut ca locul de stabilire să fie București, România. Astfel au luat naștere sortimentele de bere artizanală oferite de The Three Happy Brewers. Acestea combină specificul local cu aromele exotice și mai puțin exotice adunate în urma călătoriei inițiatice.Fă cunoștință cu sortimentele și descoperă gustul specific al fiecăruia:Fiecare sortiment conține ingrediente naturale și este fabricat după rețete consacrate, ce au primit un strop de inovație din partea berarilor. Au luat naștere gusturi unice de beri artizanale cu personalitate. Poți să experimentezi începând de la aromele de fructe tropicale oferite de Australian Pale Ale, gustul răcoritor al unui Bohemian Lager sau Czech Pilsner, până la aromele de hamei oferite de West-Coast IPA, sau esențele de cafea prăjită dintr-un Robust Porter.Acum ai posibilitatea să comanzi sortimentele de bere artizanală oferite de The Three Happy Brewers. Vei descoperi o scală variată de gusturi și arome, ce-ți va stârni curiozitatea și-ți va potoli setea.O experiență nouă și interesantă înseamnă și o amintire nouă, la care revii cu plăcere. Berile artizanale cu personalitate tocmai acest lucru caută să ofere - să ai parte de o experiență gustativă unică și memorabilă, să descoperi ceea ce-ți place și de ce nu, să creezi un tabiet plăcut. Și dacă dorești, îl poți împărtăși cu cei apropiați. Există o infinitate de motive pentru a te întâlni cu prietenii și a sta la un pahar de vorbă. Iar dacă în acel pahar există bere artizanală fabricată cu pasiune și meșteșug, atunci sigur veți avea un nou subiect de conversație.Descoperă gusturi și experiențe noi încearcând sortimente decu origine internațională, dar fabricate în București de Three Happy Brewers. Vezi care-ți place mai mult și de ce. În acest fel experiențele trăite se vor aduna și îți vor crea noi amintiri plăcute.