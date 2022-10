Guvernul suedez a dat startul publicității în domeniul jocurilor de noroc

Publicitatea făcută jocurilor de noroc este un subiect sensibil în toată lumea, dar abordarea diferă de la un guvern la altul. În timp ce englezii plănuiesc să limiteze pe când posibil promovarea gamblingului, suedezii au decis să permită operatorilor să își facă publicitate la TV, radio și online, fără constrângeri de timp.

Decizia guvernului de la Stockholm a surprins, în contextul în care, inițial, se spunea că se pregătește interdicția totală a publicității pentru jocurile de noroc. Mai mult decât atât, proiectul legislativ a fost intitulat „Legea privind îmbunătățirea jocurilor de noroc”, ceea ce sugerează faptul că autoritățile doresc încurajarea acestui domeniu. Toate eforturile se concentrează pe combaterea jocurilor de noroc neautorizate.„Suntem încântați că guvernul a ascultat părțile interesate din industria jocurilor de noroc, precum și mai mulți editori, care au subliniat deficiențele unei astfel de propuneri", a declarat Gustaf Hoffstedt, secretar general al Asociației comerciale suedeze a jocurilor de noroc online (BOS).Printre elementele care au făcut autoritățile să își schimbe viziunea se numără și un studiu independent prezentat de BOS, în care se arată că industria jocurilor de noroc generează anual pentru bugetul suedez aproximativ 10 miliarde de coroane suedeze (peste 940 de milioane de euro). În plus, activitățile de jocuri de noroc licențiate oferă aproximativ 4.200 de locuri de muncă permanente, iar industria investește aproximativ 800 de milioane de coroane suedeze în sponsorizarea sporturilor naționale. Operatorii plătesc anual aproximativ 4 miliarde de coroane suedeze sub formă de impozite.Nima Sanandaji, autorul studiului, a subliniat că Suedia ar putea beneficia de pe urma revizuirii reglementărilor sale privind jocurile de noroc în sensul ridicării unora dintre restricțiile care îi determină pe pasionații de jocuri de noroc să facă trecerea spre platforme deținute de operatori nelicențiați. Nu mai puțin de un sfert din miza totală plasată de gambleri merge în economia subterană. La această economie nu contribuie cei care obișnuiesc să acceseze site-uri pe care se poate juca gratis bingo Argumentele sunt similare cu cele folosite de operatorii de pe piața românească în momentul în care s-a vorbit despre instituirea unui impozit general de 40% pe veniturile provenite din jocuri de noroc. Concret, asociațiile companiilor care operează platforme licențiate ONJN au indicat faptul că o asemenea măsură ar distruge o industrie care generează taxe și impozite de 650 de milioane de euro pentru bugetul statului și care asigură 45.000 de locuri de muncă.Revenind la ce se întâmplă în Suedia, Gustaf Hoffstedt a remarcat că „statul este tentat să fie un jucător agresiv în acest domeniu. De aceea cred că ar trebui stabilit un set de reguli între stat și furnizorii de jocuri de noroc, așa cum sunt și pentru alte domenii”.Poziția autorităților vizavi de acest domeniu se poate schimba și o dată cu venirea unui nou guvern. Pe 11 septembrie au fost alegeri pentru Riksdag, camera care desemnează membrii guvernului.În altă ordine de idei, autoritatea de reglementare a jocurilor de noroc (Spelinspektionen) a anunțat noi reguli care interzic funcția de joc automat la sloturile online și retragerile inverse (anularea unei retrageri înainte de a ajunge în contul jucătorului). De asemenea, operatorii au obligația să deconecteze jucătorii dacă au aceștia fost inactivi mai mult de două minute, sau să le ofere opțiunea de a alege dacă să rămână conectați.„Este probabil ca jucătorii care folosesc aceste funcții să reacționeze la eliminarea lor. Prin urmare, ar fi bine să comunicăm că schimbarea are loc, deoarece aceste caracteristici sunt riscante și sunt asociate cu jocurile de noroc problematice”, au declarat reprezentanții Spelinspektionen.