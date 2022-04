Iată de ce în 2022 antreprenorii români renunță la magazinele fizice

Începutul anului 2020 a semnificat un pas major în ceea ce privește progresul comerțului electronic. Restricțiile extrem de dure impuse de către autorități pentru a împiedica răspândirea noului coronavirus, precum și creșterea necesităților consumatorilor români în perioada de „lockdown” au condus la falimentul multor magazine fizice și, totodată, la prosperitatea afacerilor digitale.

Comerțul electronic devine din ce în ce mai popular în 2022

Cum evoluează în țara noastră comerțul electronic în 2022?

Focusarea asupra unor modele de afaceri online și omnichannel

Soluții de plată diversificate

Investiții majore în dezvoltarea unor interfețe user-friendly

Prezența pe canalele de social media

Fundamentarea unor campanii de e-mail marketing

Cu alte cuvinte, chiar dacă majoritatea persoanelor nu aveau voie să își părăsească locuința, nevoile acestora se amplificau sau, în cel mai bun caz, rămâneau constante. Așadar, întreprinzătorii din țara noastră s-au îndreptat cu o viziune actualizată spre o nouă aventură antreprenorială, respectiv aceea de a-și comercializa bunurile sau serviciile în mediul virtual, în care accesul nu era limitat din absolut nicio privință.Deși măsurile luate de către autorități nu mai sunt la fel de restrictive în 2022 ca la începutul pandemiei, afacerile online continuă să atragă clienți și să își mențină poziția dominantă pe piață.În fiecare zi, noi business-uri se dezvoltă în mediul virtual, iar întreprinzătorii cu sau fără experiență se reprofilează în funcție de solicitările existente pe piață, orientându-se asupra unor domenii de activitate cu ajutorul cărora să își fructifice eforturile depuse până acum.Etapa accelerată de digitalizare pe care o traversează țara noastră în acest an implică efecte negative directe asupra retail-ului tradițional, care, conform analiștilor economici și financiari, migrează din ce în ce mai mult spre comerțul electronic.Principalele tendințe pentru acest an în rândul magazinelor digitale vizează următoarele decizii:Există multe sectoare economice afectate de pandemie, care au lăsat în urmă și mai multe afaceri prospere la acel moment. Tocmai de aceea, retailerii se orientează asupra unor strategii de business de tip omnichannel, spre a putea susține și asigura supraviețuirea sectoarelor din care fac parte.Astfel, canalele proprii de vânzare sunt înlocuite de marketplace-uri, care se dovedesc o soluție excelentă în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Dacă înainte de criza pandemică, propriile canale de vânzare alese de antreprenori presupuneau un control mai eficient asupra experienței clienților, la momentul de față, marketplace-urile asigură condiții comerciale extrem de atractive datorită instrumentelor eficiente de vânzare generate de progresul tehnologic.Tendințele din mediul online de până acum arată o creștere semnificativă a adopției sistemului de plată cu cardul, inclusiv în zonele rurale. Întreprinzătorii care își redirecționează atenția către implementarea unei afaceri în zona digitală încep să le pună la dispoziție utilizatorilor soluții variate de plată, de retur a sumelor de bani (opțiunea „instant money back” într-un timp scurt de la înregistrarea returului, etc), dar și o serie de măsuri de securitate adiționale.Digitalizarea afacerilor și, implicit, integrarea unor soluții eficiente de management a tuturor operațiunilor dotate cu inteligență artificială conduc la o experiență de cumpărături mult mai satisfăcătoare pentru utilizatori, precum și la avantaje multiple pentru antreprenori. Mai precis, interacțiunea fizică cu produsele este suplinită pe deplin, iar pentru întreprinzători costurile, respectiv eforturile pe plan logistic sunt complet optimizate.Bineînțeles, investițiile în dezvoltarea și utilizarea unor interfețe user-friendly care le oferă clienților servicii înalt calitative pot depăși, în anumite cazuri, nivelul zecilor de mii de euro. Fondatorii magazinului online EpilatPro.ro se numără printre antreprenorii români care, pe baza tendințelor pieței, au optat pentru o versiune îmbunătățită a afacerii lor digitale. Investiția lor de peste 50.000 de euro s-a concretizat printr-un nou magazin de produse profesionale pentru epilat mult mai rapid, dar și mult mai facil de parcurs de către utilizatori.Mai mult decât atât, aceștia au optat pentru numeroase alte opțiuni avantajoase cu care să își surprindă clienții, mizând îndeosebi pe fidelizarea lor. Spre exemplu, una dintre facilități presupune vizualizarea tarifelor preferențiale a partenerilor direct în pagina de produs pe EpilatPro.ro. Pe de altă parte, diversitatea gamei de produse este o altă tendință pe care echipa din spatele magazinului virtual EpilatPro.ro a observat-o la nivel de piață, asigurându-le consumatorilor o ofertă complexă de, dar și produse de bază, precum sunt: rezervele de ceară pentru epilat sau variatele tipuri dePetrecând mai mult timp acasă, oamenii au deprins obiceiul de a fi mai activi pe rețelele sociale. Așadar, promovarea intensă pe canalele de social media reprezintă în 2022 una dintre obiectivele fundamentale pe care antreprenorii din mediul digital ar trebui să o ia în calcul spre a atrage clienți și, respectiv, pentru a-i menține conectați la obiectivul lor principal de afaceri.Din ce în ce mai multe strategii de vânzare se bazează pe prezența business-urilor pe acele rețele sociale considerate a fi cele mai populare și mai accesate de români.Campaniile de e-mail marketing au reprezentat și până în acest an soluții deosebit de eficiente și de accesibile în vederea atragerii de noi clienți. De regulă, oamenii dezvoltă o atitudine favorabilă față de acele afaceri care le transmit în mod constant newslettere, informându-i despre diverse promoții, noutăți sau reduceri de prețuri.Prin urmare, așa cum ne arată și trendurile de pe piață, pe zi ce trece, mediul online începe să prindă amploare și să îi determine pe antreprenorii români să se adapteze la noile condiții pentru propriile organizații. Adaptabilitatea și flexibilitatea acestora devin, la momentul de față, caracteristicile cheie pentru toți cei care interacționează cu mediul de afaceri actual.