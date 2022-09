Idei de cadouri inspirate la început de an școlar și universitar

Reluarea cursurilor este un moment de bucurie și poate să devină unul memorabil dacă este marcat cu daruri speciale. Pentru a te alimenta cu idei, am adunat câteva dintre cele mai inspirate propuneri.

Clasic și elegant

Util și rezistent

Un cont într-o bibliotecă virtuală

Un abonament de călătorie

Alimentează un hobby

Secretul de a găsi cel mai potrivit dar este ca acesta să bucure și să fie util în egală măsură. Dacă această combinație reușește să creeze amintiri care să rămână veșnic în mintea și sufletul celui care primește darul, atunci va fi cu atât mai important. Nu uita că a dărui este în egală măsură important și pentru cel care oferă și pentru cel care primește.

Deși trăim în era digitală și utilizăm intens dispozitive electronice, scrisul de mână nu-și va pierde niciodată frumusețea, valoarea și, mai ales, utilitatea. A scrie de mână este o necesitate reală pentru elevi și studenți, astfel că instrumentele de scris pe care aceștia le folosesc sunt importante. Contează atât aspectul, cât și performanțele lor. La aceasta se adaugă aspectul elegant, materialele din care sunt realizate și designul deosebit. Concepute pentru a fi în egală măsură utile și frumoase, un stilou sau unva fi mereu un îndemn pentru a scrie de mână, dar și o amintire a unui moment special, așa cum este începutul de an școlar sau universitar.Combinația dintre util și rezistent este mereu o investiție rentabilă. Criteriile care contează sunt durabilitatea și posibilitatea ca un obiect să fie folosit mult timp, cu aceeași eficiență. Chiar dacă, aparent, cadoul va fi o investiție, ceea ce trebuie luat în calcul este calitatea, rezistența și utilitatea. Dacă rucsacul pentru caiete, cărți și alte lucruri necesare elevului sau studentului va putea fi folosit mai mulți ani la rând, atunci investiția merită fiecare leu. În plus, primit în dar de la cineva drag este un memento și devine un obiect care are o istorie, de care se leagă amintiri, iar valoarea lui nu doar că nu scade pe măsură ce este folosit, ci crește.Probabil că este una dintre combinațiile ideale care îmbină utilul cu plăcutul. A avea acces la cărțile, manualele, culegerile și lucrările auxiliare domeniilor studiate este un beneficiu important pentru un elev sau student. Totodată, este și o metodă ideală de îmbogățire a cunoștințelor, pentru că împins de curiozitatea de a avea acces nelimitat într-o bibliotecă virtuală, orice tânăr studios va găsi materiale care să-l îmbogățească, să-l provoace și să-l îndemne să citească. Nu poate fi omis beneficiul unor economii importante, dat fiind faptul că un astfel de cont cu acces liber este infinit mai rentabil (dar și mai prietenos cu mediul) decât achiziția tipăriturilor.Pe lângă citit, a călători este una dintre marile surse de energie care alimentează dorința de cunoaștere. Accesul la călătorii care au fost deja plătite este mobilizator și stimulează curiozitatea. Util pentru perioadele de vacanță, îndemnul de a vedea locuri noi, fie că sunt mai aproape sau mai departe, trebuie transmis tinerilor. Un astfel de dar va încuraja acumularea de experiențe noi, va genera provocări și va contribui la maturizare.Teoretic, fiecare dintre noi ar trebui să aibă un hobby. O activitate care ne face plăcere are rolul de a ne deconecta, detensiona și de a stimula creativitatea. Un hobby poate deveni mereu o nouă carieră, o alternativă și o supapă care să ofere oportunități în momente critice. Oferă-i tânărului elev sau student instrumentele necesare pentru a practica o activitate suplimentară dincolo de cele pe care le impune școala sau facultatea. Astfel, unui tânăr talentat la desen oferă-i instrumente și culori, celui care adoră să meșterească, un set de scule, iar celor care găsesc relaxare și pasiune în caligrafie, instrumentele de scris adecvate.