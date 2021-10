Idei de ținute business pentru toamnă. Cum să fii în tendințe?

Temperaturile reci și mirosul de ploaie de afară îți amintesc, zi de zi, că este momentul să faci ordine în dulap și să pregătești garderoba de toamna.

1. Piele maro și elemente aurii

2. Vestă tricotată, cămașă și fustă

3. Ținuta în carouri plus ghete negre cu șireturi

4. Trenciul, simbolul toamnei

5. Ținuta de inspirație pariziană

La început, s-ar putea să fii confuză și să nu știi pe ce piese vestimentare să pui mâna mai întâi. Să porți acel trenci clasic cu sneakerși sau cu ghete? Să treci direct la puloverul tricotat sau să optezi pentru o cămașă? Oare poți să porți încă tricouri sau mai bine treci la malete?Înainte să intri în panică, citește ideile de mai jos. Vei găsi idei de ținute business, chic și moderne, dar potrivite și unor întâlniri de afaceri sau ședințe importante!Toamna aceasta se poarta foarte mult pielea maro, fie sub forma de genți și pantofi dar și sub formă de pantaloni, fusta ori sacou.Așadar, dacă vrei să îmbrățișezi acest trend, poți purta un sacou din piele maro, cu o maletă sau o cămașă albă, o pereche de pantaloni office și niște ghete damă plus o geantă din același material, în nuanță similară. De asemenea, poți opta și pentru o tinuta all leather, cu sacou și fustă creion din piele, cămașă albă și bijuterii discrete, din aur galben.Un alt element hot în acest sezon este vesta tricotată, cu decolteu simplu sau în forma de V. Chiar dacă aceasta pare o piesă casual, ea poate fi integrată cu succes în outfituri office. Poți purta această piesă cu o cămașă albă pe dedesubt, o fustă cu croiala ta preferată și o pereche de pantofi office. Este ținuta perfectă pentru o zi răcoroasă de toamnă, petrecută la birou.Iată o ținută neutră, cu care nu poți da greș. Poartă o fustă office cu imprimeu tip carouri, o maletă simpla, uni, într-o nuanță neutră sau complementară carourilor, alături de o pereche de ghete negre, peste glezna, cu șireturi și talpă înaltă. Adaugă un sacou cambrat sau un trenci și ești gata pentru o zi productivă la birou sau la întâlnirile de peste zi.Trenciul poate fi cel mai bun prieten al tău pe timp de toamnă. Investește într-unul de calitate, cu structură, dintr-un material mai gros și cu un cordon care să accentueze talia. Poartă-l în ținute minimaliste, cu pulovere crem, bej sau gri, dar și cu topuri colorate, în nuanțele tale favorite. Poți adăuga fie o fustă midi, o rochie office sau chiar o pereche de jeanși cu croială dreaptă și o pereche de sneakersi, pentru un look smart casual.Fashionistele din Paris nu ratează niciodată ocazia să fie stylish, indiferent că ies în oraș, merg la un eveniment important sau doar la birou. Dacă ai văzut serialul „Emily în Paris“, știi deja acest lucru.Inspiră-te de la ele și poarta și tu piese precum bereta clasică, puloverul cu mâneci bufante, jeanșii evazați, gențile structurate, eșarfele elegante și pantofii tip loafers. Toate acestea se pot combina excelent în outfituri business.Acum, că ai aflat câteva idei de ținute potrivite pentru afaceri, mers la birou sau la ședințe profesionale, încearcă-le pe cele care te reprezintă și avantajează și nu uita să adaugi de fiecare data un element personal. Vei obține cele mai autentice și mai rafinate apariții, care vor fi remarcate si apreciate, fără îndoială!