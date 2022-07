Imbracaminte de protectie si accesorii pentru vanatoare

Este dovedit faptul ca in practicarea vanatorii, atunci cand mai multe persoane vaneaza intr-un grup, imbracamintea si accesoriile de protectie permit identificarea rapida a tuturor persoanelor implicate in vanatoare, astfel incat utilizarea lor este esentiala pentru a evita accidentele.

Culorile echipamentului de protectie sunt foarte importante

Galben sau portocaliu?

Pana acum cativa ani, majoritatea vanatorilor erau inconfortabili cu ideea de a folosi articole de imbracaminte portocalii sau galbene, deoarece credeau ca vanatul detecteaza rapid aceste culori si, prin urmare, se vor feri.Realitatea este insa alta. De fapt, inainte de a fi utilizate in tari precum Spania si Anglia, aceste articole de imbracaminte au fost deja folosite in multe tari, cum ar fi SUA si Germania, pentru a practica vanatul in zonele impadurite.Astfel a fost posibila verificarea utilitatii lor, daca echipamentul in aceste culori a influentat numarul de capturi si, mai precis, daca vanatorul ramas in post, fara a se deplasa, nu este detectat de animalele vanate, in timp ce ochiul si inteligenta fiintelor umane sunt capabile sa detecteze rapid culoarea portocalie sau galbena si sa o asocieze instantaneu cu prezenta unei persoane. Acum pot fi gasiti pantaloni de vanatoare de mai multe culori astfel incat sa nu apara probleme in timpul vanatorii.Este important sa se stie ca vanatorul imbracat in acest tip de articole de imbracaminte trebuie sa ramana in pozitie fara a se misca, pentru ca altfel vanatul il detecteaza ca si cum ar fi imbracat cu alte haine.Astazi, multi vanatori nu sunt convinsi inca de aceste articole de imbracaminte si de faptul ca nu sperie animalele. Totusi, ele sunt folosite mai mult decat inainte, in acele comunitati si modalitati de vanatoare in care utilizarea lor nu este obligatorie, ceea ce arata ca vanatorul, in cele din urma, incepe sa inteleaga utilitatea lor si, foloseste culoarea portocalie mai mult decat galben.Prin urmare, cele mai multe haine de protectie vor fi portocalii, chiar daca in Romania nu sunt foarte agreate aceste culori, de catre vanatori, mai ales de catre cei in varsta, care raman conservatori imprimeului de camuflaj, desi acesta se poate dovedi foarte periculos.