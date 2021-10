Industria jocurilor de noroc online continuă să progreseze spectaculos

Industria jocurilor de noroc online este printre cele mai înfloritoare dintre domeniile dezvoltate pe Internet. Progresul remarcabil din ultimul an, reflectat de cifre concrete, se datorează mai multor factori: restricțiile la care au fost supuse agențiile și cazinourile terestre, ce au determinat migrarea jucătorilor în online, înmulțirea operatorilor licențiați, diversificarea ofertei de jocuri și progresul tehnologic.

Restricțiile au crescut numărul jucătorilor online

Atmosferă ca și în cazinourile clasice

Românii joacă „din mers”, pe Smartphone

Creșterea înregistrată de jocurile de noroc de la distanță (online) este indicată de cifrele date publicității de Romslot, Romanian Bookmakers, Rombet și Asociația Organizatorilor și Producătorilor de Jocuri de Noroc din România ( AOPJNR ): acest sector contribuie anual la bugetul de stat cu peste 600 de milioane de euro, gradul de colectare fiind de 99%.Anul trecut, în industria de gambling erau înregistrați aproximativ 45.000 de angajați, un număr dublu în comparație cu cel din 2015. În 2019, în domeniu funcționau 790 de firme, care aveau împreună o cifră de afaceri de 9,3 miliarde de dolari, dublă față de 2009. Progresul este și mai spectaculos la nivel mondial, unde operatorii au câștigat cu aproape 8 miliarde de euro mai mult de la începutul pandemiei până la jumătatea anului 2021 (1 aprilie 2020 – 1 iulie 2021). Concret, într-un an și două luni s-a ajuns de la 58,9 miliarde de dolari la 66,7 miliarde de dolari.Așa cum spuneam, ascensiunea accelerată a online-ului în perioada pandemică a fost favorizată și de problemele avute de segmentul offline. Agențiile și cazinourile terestre au fost închise o perioadă lungă de timp, apoi au fost obligate să funcționeze la capacitate redusă și cu respectarea unor norme sanitare care i-au îndepărtat pe clienții care veneau în special ca să socializeze. Aceștia și-au deschis conturi la operatorii online.Apropo de operatorii online, mai multe case de pariuri și cazinouri au obținut licența ONJN de la 1 aprilie 2020 și până în prezent, un exemplu fiind FavBet Casino Înmulțirea platformelor legale a coincis cu diversificarea ofertei de jocuri. Un casino „obișnuit” poate avea chiar peste 800 de sloturi și jocuri de masă. Producătorii de „păcănele online” au îmbunătățit efectele video și sonore, aducând schimbări semnificative și în ceea ce privește mecanismele de câștig. Un slot Megaways are zeci de mii de posibile combinații câștigătoare.Platformele au devenit și mai interesante pentru jucători pe măsură ce s-au dezvoltat secțiunile dedicate meselor live, în care dealerii reali, filmați în decorul unui cazinou clasic, întrețin atmosfera caracteristică stabilimentelor terestre.În urmă cu cinci ani, doar operatorii de top aveau pe platformă câteva mese live. În prezent, sunt foarte puține cazinourile online fără această secțiune, iar în restul cazurilor oferta este foarte bogată, existând chiar și 35 de mese (ruletă, blackjack, baccarat, craps, poker) pe un singur site. Viitorul se anunță și mai interesant, cu privire la reproducerea atmosferei dintr-un cazinou real, pentru că deja au început să fie introduse elemente de Realitate Virtuală și Realitate Augmentată Desigur, inovațiile tehnologice implementate de operatori nu ar fi avut acest efect dacă jucătorii nu ar fi beneficiat de dispozitivele necesare pentru accesarea lor. În martie 2021, în România existau 26 de milioane de telefoane inteligente, la o populație de aproximativ 19 milioane de locuitori. Printre cele mai descărcate aplicații au fost și cele lansate de cazinourile online, mai ales că în acest an Google și-a revizuit atitudinea față de jocurile de noroc și a acceptat soft-urile dedicate în Google Play, pentru Android.Potrivit unui studiu realizat de GFK România, 15% din totalul populației de peste 18 a jucat cel puțin o dată la jocuri de noroc în ultimul an. Cifra este impresionantă în ceea ce privește publicul masculin: 25% dintre bărbați au jucat cel puțin o dată la pariuri sau la cazino. Procentul este de 7% pentru segmentul feminin.Jucătorul clasic este bărbat cu vârsta între 18 și 24 de ani, necăsătorit, are nivel mediu de educație, are venit mediu, provine din mediul urban și își deschide cont pentru a se distra. Această din urmă informație reprezintă o altă explicație pentru progresul industriei jocurilor de noroc: într-o perioadă foarte stresantă, cu multe restricții, oamenii caută un hobby pe care îl pot practica în siguranță și cu costuri mici. Oricine își permite să își deschidă cont la un cazinou online.