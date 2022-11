Investeste in sacouri dama de calitate, ca sa obtii tinute office impecabile!

In cazul in care jobul tau presupune activitatea intr-un mediu formal, garderoba ta trebuie sa contina haine office, asa cum sunt sacourile de dama. Ele te ajuta sa obtii outfituri elegante, ideale pentru munca la birou.

1. Sacou bej cambrat, imprimat cu model "frunze" - 239 de lei

2. Sacou negru cambrat, imprimat floral - 209 lei

3. Sacou verde petrol cambrat, imprimat cu model grafic - 239 de lei

4. Sacou rosu cambrat, imprimat in degrade - 209 lei

5. Sacou casual bleumarin imprimat cu model navy - 239 de lei

Adauga in dressing modele rafinate de sacouri si iti vei putea completa perfect tinutele office. In plus, vei obtine un look desavarsit, fapt care te va face sa ai mai multa incredere in tine. Daca iti doresti sa achizitionezi sacouri dama realizate din materiale de calitate, acceseaza site-ul Dames.ro. Acesta este un magazin online cu o gama larga de haine fabricate in Romania, de unde poti comanda articolele vestimentare de care ai nevoie la cel mai avantajos pret.Iata cateva modele de sacouri regasite pe acest site:Acest sacou realizat in nuanta bej poate fi asortat usor si denota un rafinament aparte. Sacoul are maneci lungi, se incheie cu un nasture si este cambrat, subliniind linia taliei. Acest articol de imbracaminte iti va pune silueta in evidenta si te va ajuta sa obtii tinute demne de invidiat. In plus, sacoul este realizat dintr-o tesatura nesifonabila, extrem de placuta la atingere. Poarta acest sacou si te vei bucura de confort, iar, in acelasi timp, de un look deosebit!Daca esti in cautarea unor sacouri dama pe care sa le porti la birou, poti lua in calcul si acest model. Sacoul este cambrat in zona taliei, accentuand silueta, are un imprimeu digital floral, maneci 3 sferturi cu slit si se poate incheia prin "mos si baba". Pe site-urile de specialitate vei gasi si fusta potrivita pentru acest sacou. Este conica, are imprimat acelasi model floral si este captusita cu vascoza 100%.Acest model are maneci lungi, se incheie prin intermediul unui nasture si este cambrat, subliniind talia. Este un sacou care ii va oferi personalitate intregii tale tinute! In plus, acest articol vestimentar este confectionat dintr-o tesatura care nu se sifoneaza, asa ca nu vei avea batai de cap la acest capitol. Cu ajutorul lui, vei obtine un outfit office deosebit, ideal pentru mersul la birou!Atunci cand cauti sacouri de dama, ia in calcul si acest model in degrade. Are maneci 3 sferturi, fiind potrivit pentru orice sezon, este cambrat si poate fi purtat atat in mediul business, cat si in timpul iesirilor in oras cu prietenii. De asemenea, vei gasi si o rochie casual realizata in degrade cu nuante de rosu-corai.Acest sacou bleumarin are maneci lungi si se incheie printr-un nasture. La fel ca modelele de mai sus, este confectionat dintr-o tesatura care nu se sifoneaza usor si este placut la atingere. Sacoul are un aspect inedit si il vei putea asorta atat la pantaloni office eleganti, cat si la fustele conice.Daca iti doresti sa descoperi mai multe sacouri dama, acceseaza site-ul Dames.ro!