Iti place sa porti o haina de blana? Ce spune asta despre tine?

Articolele din blana naturala nu sunt doar extrem de elegante, ci poarta cu ele si o simbolistica puternica si transmit mesaje clare despre persoana care alege sa le poarte.

Porti haina de blana? Ce spune asta despre tine?

1. Esti o persoana rafinata -

2. Iti place luxul -

3. Iti place sa iti investesti banii -

4. Iti place sa fii in centrul atentiei -

5. Iubesti simplitatea -

Atunci cand porti o haina de blana naturala, emani fara indoiala putere si incredere in propria persoana, insa iti accentuezi fara ezitare feminitatea care transpare prin toti porii.Fiecare alegere spune ceva despre noi si ne reprezinta. Hainele mai mult ca orice. Atunci cand alegi sa imbraci o astfel de haina, oferi detalii pretioase despre personalitatea ta oamenilor pe care ii intalnesti.Daca si tie iti place sa porti obiecte din blana naturala, iata ce mesaj transmiti celor din jurul tau:haina de blana este indiscutabil un simbol al rafinamentului si al elegantei. Atunci cand imbraci o astfel de haina, nu mai ai nevoie de nimic in plus. Blana naturala emana putere, dar si delicatete, ceea ce iti va conferi un plus de feminitate la fiecare aparitie;Da, iti place si nu ai de ce sa te rusinezi! Obiectele vestimentare confectionate din blana naturala sunt considerate a fi obiecte de lux, atat datorita pretului, cat si a raritatii pieilor din care sunt realizate. Pretul unui produs din blana naturala este influentat de mai multe aspecte, printre care pieile din care este confectionat, modul de lucru, croi si accesorii. Magazinul Carolina Design iti pune la dispozitie o serie de modele de veste de blana naturala, confectionate din piei atent selectionate, de calitate superioara, fiind usoare si practice. Modelele au un croi actualizat, cu finisaje delicate, lucrate cu atentie, astfel incat sa intorci privirile tuturor, la fiecare aparitie.O haina de blana este o investitie nu doar datorita pretului exclusivist, ci si datorita faptului ca ea poate avea o durata de viata indelungata si o poti transmite din generatie in generatie. Astfel, un produs din blana naturala de calitate isi dubleaza valoarea materiala de valoarea emotionala pe care o dobandeste in timp si nu este doar un alt obiect vestimentar din garderoba ta!Haina de blana iti va asigura aceasta pozitie! Oriunde vei aparea imbracata intr-o blana Carolina Design, vei intoarce privirile tuturor si vei fi o aparitie care nu va putea fi trecuta cu vederea!desi hainele de blana sunt considerate obiecte de lux, tocmai simplitatea outfit-urilor cu care le porti te ajuta sa le pui in valoare si sa le accentuezi rafinamentul. Astfel, atunci cand imbraci acest model de haina, este suficient sa porti o rochie simpla, un machiaj discret si o coafura lejera. Less is more!Daca si tu iubesti sa porti obiecte din blana naturala, nu ezita! Intra pe site-ul CarolinaDesign.ro si descopera oferta completa de produse. Alege-ti o haina de blana naturala si nu te sfii sa iti pui in valoare atuurile. Carolina Design este un magazin cu peste 30 de ani de traditie in prelucrarea si comercializarea blanurilor naturale si iti pune la dispozitie o gama variata de haine de blana naturala la preturi de producator. In oferta magazinului de blanuri, vei regasi o varietate de modele de haine de blana, unele cu guler si cordon, altele cu gluga, unele scurte, altele lungi, intr-o paleta de culori diversificata.