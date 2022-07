Iuliana Beregoi nu are permis, dar și-a făcut cadou o mașină de lux de peste 90.000 de euro: ”Mi-am cumpărat-o singură”

Iuliana Beregoi, una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România, a împlinit 18 ani la data de 13 iulie, ocazie cu care și-a făcut cadou mașina mult visată, în ciuda faptului că nu are încă permis de conducere.

Succesul de care se bucură pe plan muzical i-a permis Iulianei Beregoi să investească o sumă considerabilă pentru un Porsche Macan, o mașină evaluată la peste 90.000 de euro.„Îmi iau permisul, mașina deja o am, e parcată acolo. Mașina mea, Doamne, sunt foarte fericită! Urmează să îmi iau permisul, asta e tot ce îmi doresc acum. Am terminat școala acum 3 luni, urmează pe 15 să am examenul.Mașina mi-am cumpărat-o singură, cadou pentru mine, am muncit foarte mult pentru ea și mă bucur enorm de mult că, în sfârșit, e aici pentru mine.Este un Porsche Macan, gri închis, exact ce mi-am dorit", a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, Iuliana Beregoi.View this post on Instagram A post shared by Iuliana Beregoi (@iulianaberegoiofficial)