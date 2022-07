Johnny Depp a strâns peste 3 milioane de euro în câteva ore. Actorul a vândut 780 de imagini

Johnny Depp a strâns în jur de 3 milioane de lire sterline în doar câteva ore de la punerea în vânzare a unor opere din colecţia sa de artă, scrie Sky News.

Actorul i-a anunţat pe cei 27 de milioane de urmăritori pe Instagram că a vândut printuri din colecţia „Friends And Heroes" prin intermediul galeriei londoneze Castle Fine Art.Lucrările actorului în vârstă de 59 de ani reprezintă patru personalităţi care l-au inspirat: Keith Richards de la The Rolling Stone, actorul Al Pacino, muzicianul Bob Dylan şi actriţa Elizabeth Taylor.În câteva ore, toate cele 780 de imagini şi-au găsit cumpărători, cu printuri individuale înrămate vândute cu 3.950 de lire sterline. Cele patru imagini principale au fost vândute pentru 14.950 de lire sterline.După postarea lui Depp pe Instagram, care prezenta o imagine cu el stând în faţa picturilor, site-ul galeriei a experimentat un trafic intens şi s-a blocat.„Mereu am folosit arta pentru a-mi exprima sentimentele şi pentru a reflecta asupra celor care contează cel mai mult pentru mine, cum ar fi familia mea, prietenii şi oamenii pe care îi admir", a spus Depp.