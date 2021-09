Kidscare.ro - tot ce ai nevoie pentru prichindelul tau intr-un singur loc

Parintii isi doresc tot ce e mai bun pe lume pentru copiii lor, in special daca ei au avut neajunsuri in copilarie. Iar acum nu mai poti spune ca nu gasesti nimic, precum in alte vremuri. Acum mai degraba spui ca sunt prea multe variante ale unui produs si habar nu ai ce sa alegi. Totusi stii ca trebuie sa indeplineasca niste criterii de baza cum ar fi calitatea, durabilitatea si utilitatea. Pana la urma toate articolele pentru bebelusi si copii au fost create pentru a usura treaba parintilor, care pe vremuri era dubla. Si fiindca tehnologizarea face parte din fiecare coltisor al vietii noastre, acum poti gasi si mai rapid tot ce ai nevoie pentru copilul tau, online.

Pompa de san electrica

A venit deja perioada diversificarii?

Un magazin al acestei nise apreciat de multi parinti este kidscare.ro . Pentru fiecare etapa din viata copilului, aici gasesc accesoriile si aparatele necesare. Daca esti proaspata mamica, atunci cu siguranta gasesti aici ceva care sa te ajute in aceasta perioada.Pompele manuale erau incomode de folosit, iti oboseau mana pompand si exact asta nu iti mai doreai dupa o noapte nedormita. De aceea, o pompa de san electrica este indispensabila daca alaptezi. Poti sa o utilizezi in timp ce te relaxezi, nu depui niciun efort, iar laptele este colectat rapid si in siguranta. Poti opta pentru o astfel de pompa de la Kidscare cu o cupa sau cu doua. Pompa de san electrica este usor de folosit oriunde. Aceasta are un design unic, astfel incat laptele curge direct in biberon. Apoi il poti depozita in frigider pentru hranirea ulterioara a bebelusului. Iti va fi cu adevarat utila daca vrei sa pleci la cumparaturi si trebuie sa lasi hrana pentru cel mic pana te intorci tu. Regasesti pe site mai multe variante din care sa alegi cu diferite functii. Una dintre acestea are 15 niveluri de aspiratie, 3 frecvente pentru o extractie eficienta, 10 niveluri de stimulare si 3 frecvente pentru o extractie confortabila. Motorul este silentios, deci o poti folosi chiar si cand doarme bebelusul. Dispune de afisaj LCD, iar cupele din silicon sunt confortabile si se muleaza perfect.Cat ai clipi, 6 luni din viata bebelusului s-au dus si acum este momentul sa incerce si alimente solide. Acum va sta la masa ca adultii, va utiliza tacamuri speciale pentru el, se va minuna la degustarea noilor arome si texturi.Vei regasi la Kidscare aparate de gatit cu aburi, recipiente pentru stocarea mancarurilor, canite cu manere, recipiente termice si chiar si scaune de masa multifunctionale. Cele din urma iti vor fi foarte utile fiindca au o utilizare indelungata, incepand de la varsta de 6 luni pana la 3 ani. Se transforma usor din masuta perfecta pentru bebelusi in scaun cu masuta pentru joaca, potrivit atunci cand mai creste. Regasesti variante atat pentru fete, cat si pentru baieti.Acestea sunt doar cateva dintre lucrurile ce nu ar trebuie sa-ti lipseasca de acasa. Pentru a vizualiza intreaga gama de produse acceseaza site-ul www.kidscare.ro.Contact:0729 25.04.52