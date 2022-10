Lentilele de contact lunare ca modalitate ieftina de corectie optica moderna

Pe piata, exista mai multe tipuri de lentile de contact, alegeti-le pe cele care sunt prescrise de oftalmologul dvs!

Lentile lunare vs zilnice

Prescriptiile medicale moderne prezinta o serie de avantaje, in sensul ca asigura o vedere periferica superioara ochelarilor de vedere si pot constitui o modelitate economica de corectie optica.Corectia optica se realizeaza in urma depistarii si diagnosticarii unui defect de vedere, care are ca efect recomadarea unei prescriptii de ochelari sau de lentile de contact din partea medicului oftalmolog. Prescriptiile pentru lentilele de contact sunt oarecum diferite, deoarece dioptriile indicate de catre medic pentru ochelarii de vedere nu se potrivesc, sub nicio forma, cu cele pentru accesoriile medicale moderne.Pe piata, exista mai multe tipuri de lentile, cum ar fi cele de unica folosinta, saptamanale sau lunare, ultimele inscriindu-se in categoria acelora care asigura o alternativa economica de corectie optica.Lentile zilnice, precum Acuvue 1-Day Pure Moist , sunt avantajoase prin prisma faptului ca nu au nevoie de ingrijire directa, dar nu si prin prisma costului, deoarece la finalul zilei, lentilele se aruca si se foloseste o noua pereche de lentile. Gama de lentile Acuvue este un exemplu relevant, in sensul ca sunt fabricate din material hidrofil care ofera un nivel superior de hidratare.Ei folosesc tehnologia unica Lacreon care solicită legarea PVP, element responsabil pentru pastrarea apei in lentila si, astfel, ii permite sa ramana perfect hidratata pe tot parcursul zilei. Designul superb al lentilei 1-DAY ACUVUE® MOIST, mediul umed si acoperirea lor matasoasa reduce semnificativ frecarea suprafatei si permite pleoapei sa se deplaseze lin pe partea exterioara a lentilei. In plus, ele ofera un grad ridicat de protectie impotriva UVA si UVB. Acest lucru mentine ochii in conditii de siguranta si sanatosi.Sunt cea mai comoda alegere de purtare a lentilelor de contact: timpul de purtare este de o zi, apoi trebuie inlocuite, nefiind necesara achizitionarea unei solutii de intretinere si a unui suport special pentru a pastrarea. 1-DAY ACUVUE® MOIST sunt o premiera in domeniul lentilelor de contact: prima combinatie de aport superior de oxigen, cel mai inalt grad de protectie UV si tehnologie, ce permite un flux de oxigen foarte ridicat intre mediu si cornee. Filtru UV (82%UVA si 97%UVB). Lentilele de contact cu filtru UV nu constituie un substituient al ochelarilor de soare cu filtru UV deoarece nu acopera complet ochiul si anexele sale.In schimb, lentilele lunare, cum ar fi FitView Monthly , prezinta avantajul faptului ca necesita un buget lunar mai redus, insa trebuie sa fie supuse ingrijirii zilnice.sunt lentile de contact sferice concepute pentru a fi utilizate de zi cu zi, pentru o perioada de o luna. Ele au fost create de catre profesionisti, cu peste doua decenii de experienta in design lentile de contact. Materialele folosite in productia lor nu numai ca ajuta ca lentilele sa ramana perfect hidratate pe tot parcursul zilei, dar, de asemenea, le protejeaza impotriva formarii depozite de proteine prin prezenta unui agent antibacterian pe suprafata lentilelor. Ca urmare, acestea raman curate si in stare proaspata mult mai mult decat lentilele obisnuite.sunt lentilele fotocromatice cu permeabilitate mare de oxigen, ceea ce le permite sa garanteze un confort excelent la purtare pe tot parcursul zilei. Datorita designului asferic, li se permite lacrimilor sa curga in interiorul lentilelor intr-un mod cat mai natural pentru ochi. Lentilele sunt echipate cu filtre UV protectoare impotriva razelor UVA si UVB.O alta marca de lentile lunare sunt cele din gama Acuvue 2. ACUVUE® 2 sunt dintre cele mai avansate lentile de contact bi-lunare de pe piata. Ele sunt fabricate din Etafilcon A si au o suprafata exterioara curbata neteda si o margine subtire, ceea ce are ca rezultat o viziune clara si confort foarte ridicat al utilizatorului.In plus, ACUVUE® 2 sunt incredibil de flexibile, ceea ce este un avantaj imens in timpul introducerii lor si a curatarii. Mai mult de 70% dintre utilizatorii ACUVUE® 2 obtine o vizibilitate mai buna decat 20/20 (ceea ce semnifica abilitatea de a vedea bine de la o distanta de 20 de pasi).Continutul de apa ajungand la 58% face ca lentilele sa fie suportabile pentru cornee. Filtrele UV protejeaza in mod eficient ochii de razele UVA si UVB.Insertia lentilei este facilitata suplimentar printr-o nuanta de culoare albastru deschis, iar partea interioara si exterioara a cristalinului este usor de recunoscut datorita unui marcaj de ghidare. ACUVUE® 2 pot fi utilizate ca lentile bi-lunare cand sunt purtate numai in timpul zilei, si ca lentile de o sapta„mana atunci cand sunt purtate in mod continuu fara a fi indepar„tate pe timpul noptii.