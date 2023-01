Starul pop mondial Madonna, 64 de ani, a anunţat marţi că va marca patru decenii de carieră cu un turneu între iulie şi decembrie în America de Nord şi Europa, scrie AFP.

Din 15 iulie, cu bilete puse în vânzare începând de vineri, sunt 35 de date de concert care vor avea loc începând din Vancouver în Canada până în Las Vegas, trecând prin toate marile oraşe din America de Nord (Los Angeles, New York, Houston, Chicago, Toronto, Montréal ...), potrivit unui comunicat publicat pe site-ul artistei.„Celebration Tour” va traversa Atlanticul în octombrie pentru concerte la Londra, Paris, Berlin, Barcelona şi Amsterdam pentru un concert final la 1 decembrie.Starul va cânta şi pe Accor Arena din Paris în două date, 12 şi 13 noiembrie.„Voi explora cu entuziasm cât mai multe cântece posibil în speranţa că le voi oferi fanilor mei spectacolul pe care l-au aşteptat”, a declarat Madonna pe site, anunţând turneul printr-un videoclip în care apare la masă alături de celebrităţi precum: Diplo, Jack Black, Lil Wayne şi Bob the Drag Queen.„Anii 1980, 1990, 2000; patru decenii de muzică cu mine”, spune ea ridicând o cupă.Madonna Louise Ciccone, născută în 1958, în Michigan, din părinţi de origine italiană şi franco-canadiană, şi-a început cariera de dansatoare, compozitoare şi cântăreaţă la sfârşitul anilor 1970 la New York.Ea a câştigat şapte premii Grammy, lansând 14 albume de studio. Cariera ei de producătoare, actriţă şi regizoare o face una dintre cele mai influente artiste din lume de 40 de ani....citeste mai departe despre " Madonna face un turneu mondial pentru a marca 40 de ani de carieră. Țările europene în care va avea concerte " pe Ziare.com