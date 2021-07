Make-up trends: Ce produse de machiaj sa ai neaparat in portfard in 2021

Dupa o perioada plina de incertitudini, ne-am intors usor, usor la normalitate. Majoritatea dintre noi ne dorim sa iesim din anonimat si sa atragem privirile celorlalti, fie prin vestimentatia purtata, prin atitudine, parfum, produse cosmetice si make-up.

Paleta cu farduri de pleoape

Mascara

Eyelinerul

Fondul de ten

Anticearcanul si corectorul

Fardul de obraz

Highlighterul

Rujul

Kitul pentru sprancene

Crema hidratanta de fata

Daca vrei sa stii ce produse de machiaj sa ai neaparat in portfard in anul 2021 ca sa fii in trend si sa poti purta cele mai noi stiluri make-up, indiferent de evenimentul la care participi, atunci consulta lista urmatoare si creeaza-ti o trusa de machiaj personalizata si cool!Paleta cu farduri de pleoape face parte din produsele "must-have" din portfardul tau. Este foarte important sa ai intotdeauna nuantele pe care le folosesti cel mai des. De exemplu, gama cromatica poate contine o singura culoare, precum nuantele nude, sau un anumit tip de finisaj: mat sau lucios. Daca preferi, in general, sa ai un machiaj aerisit, discret, atunci alege o paleta de farduri de pleoape in culori pastel.Unui machiaj complet nu trebuie sa ii lipseasca mascara. Datorita acesteia, genele tale vor fi definite, separate, alungite si pline de volum. Produsul face diferenta deoarece ofera expresivitate si ochi stralucitori.Nefiind indicat sa porti intotdeauna o mascara cu efect waterproof, poti avea in trusa ta doua produse pentru gene: o mascara pentru zilele ploioase, iar cealalta pentru perioadele senine.Tusul de ochi, sau eyeliner-ul, este excelent atat pentru machiajul de zi, prin trasarea unei linii fine, dar si pentru machiajul de seara, prin crearea unui machiaj proeminent, chiar dramatic. In functie de preferinte, poti alege intre tusul de tip creion automatic, tusul gel aplicat cu pensula, tusul lichid sau tusul carioca.Fondul de ten este un produs important, in special atunci cand te confrunti cu un ten problematic, precum cel acneic, uscat, deshidratat sau pigmentat. Poti opta pentru un flacon de dimensiuni reduse pentru trusa de make-up.Semnele de oboseala, ridurile fine, punctele negre sau alte impedimente pot disparea imediat cu ajutorul unui anticearcan. Fie ca vrei sa-ti retusezi machiajul sau sa-ti acoperi aceste urme, un astfel de produs nu trebuie sa lipseasca din portfardul tau. Este de dimensiuni mici, insa face minuni mari!Ce spui de o pata de culoare? Daca iti place sa folosesti mai multe nuante de blush, in functie de make-up sau de eveniment, poti investi intr-un blush cu doua culori, una neutra si una roz pal. Acestea se vor asorta de minune, iar pometii tai vor iesi in evidenta!Highlighterul ofera un finisaj aparte machiajului tau. Te vei simti mult mai confortabil si vei radia intreaga noapte cu ajutorul acestui produs. Aplica-l in colturile ochilor, in jurul nasului si deasupra obrajilor pentru a evidentia cele mai frumoase trasaturi ale tale.Mai bine spus, rujurile! Este important sa ai in portfard cel putin doua rujuri, unul discret, pentru un make-up de zi, elegant si feminin, iar altul aprins si indraznet, pentru evenimentele speciale in care-ti doresti un surplus de incredere si o postura seducatoare! Este indicat sa ai un balsam hranitor pentru a-ti trata buzele inainte de a aplica rujul.Fie ca este un creion, un fard cu mai multe nuante si ceara sau o mascara speciala pentru sprancene, acest kit trebuie sa se afle in trusa ta de make-up! Sprancenele ofera expresivitate si mimica chipului. Alege intotdeauna nuanta care sa se potriveasca cu culoarea parului tau.Rutina de ingrijire a tenului este foarte importanta pentru sanatatea, elasticitatea si aspectul estetic frumos al pielii tale. Alege o crema hidratanta de fata, potrivita pentru tipul de ten, pentru ca machiajul sa reziste mai mult si sa se intinda corespunzator.Portfardul poate contine numeroase produse ideale pentru un make-up de zi sau de seara, alaturi de cosmeticele benefice tenului tau. Chiar daca mergi la ziua unei prietene sau intr-o excursie de mai multe zile, articolele prezentate nu ar trebui sa lipseasca din trusa ta! Devino centrul atentiei, indiferent de locul sau evenimentul la care participi!