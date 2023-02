Câți bani a donat Mihai Bendeac pentru spitale: ”Astăzi s-a născut cel mai mare sponsor al inițiativei”

Mihai Bendeac și-a sărbătorit ziua de naștere joi, 16 februarie, iar cu această ocazie Codin Maticiuc a scris un mesaj emoționant pe pagina de Facebook.

Codin Maticiuc a dezvăluit că Mihai Bendeac este cel mai mare donator al inițiativei sale, Spitale Publice din Bani Privați, și că actorul a donat până acum nu mai puțin de 235.000 de euro."Astăzi s-a născut cel mai mare sponsor al inițiativei #spitalepublicedinbaniprivati. Nu e vorba de inventatorul IPhone, CEO-ul de la Cola, fondatorul Facebook sau măcar Țiriac. Astăzi s-a născut Mihai Bendeac, omul care a donat proiectului nostru 235.000 euro, bani cu care noi am reușit să FACEM.La mulți ani si mulțumim, Mihai! Noi și toți cei care donează am devenit mai puternici și astăzi numărăm deja secții renovate complet, lifturi construite in spitale, peste 1000 de paturi schimbate și vom ajunge în cât mai multe orașe și spitale din România", a scris Codin Maticiuc pe Facebook.